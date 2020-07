Je výdrž vrozená, nebo se musí vydřít?

Možná to není otázka motivace jako takové, ale výdrže. A to není totéž.



„Výdrž je schopnost zarputile jít za svým cílem – to může být jeden zvládnutý trénink, ale taky vysokoškolský titul – ať je to jak chce náročné nebo nepohodlné,“ shrnuje Alexandra Touroutoglouová, Ph.D., odborná asistentka na Harvard Medical School v oboru neurologie. Nedávno vedla studii, která se v lidském a zvířecím mozku snažila o téhle vlastnosti zjistit víc — včetně toho, proč jí někteří z nás (jako závisláci na CrossFitu nebo jogíni praktikující sedm dní v týdnu) mají na rozdávání a jiní opakovaně zamačkávají budík, který je volá do tělocvičny.



Pro začátek mrkni na tahle fakta: Náročné úkoly, jako je cvičení, aktivují nervové centrum označované jako anteriorní mediální cingulární kůra (zkráceně aMCC), které je u některých lidí přirozeně vyvinutější. Skvěle fungující centrum aMCC dokáže předvídat fyzické nároky úkolu a účinně využít zdroje energie v těle k jeho zvládnutí. Naopak hůře fungující aMCC může přeceňovat potřebnou práci (náklady) a podceňovat získanou odměnu (přínosy).



Fantastické ale je – jak zjistil tým Alexandry Touroutoglouové – že verva, s jakou se vrháš do výzev, se dá trénovat velmi podobně jako svaly. „Je zřejmě možné posílit fungování aMCC a tím i výdrž,“ tvrdí vědkyně. Krátce řečeno, čím lépe dokážeš posoudit, jaké úsilí je nutné k dokončení určité činnosti, tím zvladatelnější pro tebe ta činnost bude – takže ji taky s větší pravděpodobností zvládneš.