Jak podpořit děti pochvalou
Trénink
Nike Training
Kdy se naučíš děti za jejich úsilí chválit, pomůžeš jim k lepším výsledkům.
V tomto článku si ukážeme, jak motivovat děti upřímným a pozitivním povzbuzením, aby pokračovaly ve svém úsilí a nenechaly se odradit překážkami. Dozvíš se taky, proč jim tahle motivace pomáhá k lepším výsledkům.
Když se děti jen tak povalují doma, je důležité udržet je aktivní a v dobré náladě. Vyšli jsme proto z iniciativy Nike Made to Play a postupně probereme šest tréninkových tipů, díky kterým budou děti motivované a aktivní. Tenhle týden je ve znamení chválení a Houda Loukiliová, trenérka z amsterdamského programu Favela Street, vysvětluje význam pochvaly.
Pochvala je žene vpřed
„Děti se můžou rozvíjet jenom tehdy, pokud podporujeme jejich psychiku,“ říká Houda.
Ale jak? „Tím, že je upřímně chválíme,“ odpovídá Houda. U chválení je důležité, aby se týkalo něčeho, co děti můžou ovlivnit, jako je úsilí nebo odhodlání. Skvělé je říct třeba něco jako: „Vím, že tohle cvičení je těžké, ale ty to jen tak nevzdáváš.“
Upřímná slůvka povzbuzení mají hluboký dopad. Houda taky říká, že i když „nemusíme pochvalami šetřit,“ musíme zároveň „mít trpělivost“ a nečekat, že všechno půjde hned.
Jsou to tvoji malí šampioni, takže se zaměř na drobné úspěchy. „Udržuj dobrou náladu a užívejte si spolu života,“ dodává Houda.
„Snaž se je chválit co nejupřímněji.“
Houda Loukiliová, trenérka, Favela Street Program
Jako jeden tým
Děti taky musí cítit, že jsi na jejich straně, i když dělají chyby. Častým povzbuzováním, jako je kamarádské plácnutí, si můžeš s dětmi vytvořit opravdové pouto. Snaž se, ať vidí, že jim doopravdy fandíš. „Když děti narazí na překážky, povzbuzuj je ještě víc,“ radí Houda. Pokud mají strach, že něco nezvládnou, můžeš jim říct: „Teď třeba ne, ale když se budeš snažit, věřím, že se ti to podaří.“