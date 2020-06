Pochvala je žene vpřed

„Děti se můžou rozvíjet jenom tehdy, pokud podporujeme jejich psychiku,“ říká Houda.



Ale jak? „Tím, že je upřímně chválíme,“ odpovídá Houda. U chválení je důležité, aby se týkalo něčeho, co děti můžou ovlivnit, jako je úsilí nebo odhodlání. Skvělé je říct třeba něco jako: „Vím, že tohle cvičení je těžké, ale ty to jen tak nevzdáváš.“



Upřímná slůvka povzbuzení mají hluboký dopad. Houda taky říká, že i když „nemusíme pochvalami šetřit,“ musíme zároveň „mít trpělivost“ a nečekat, že všechno půjde hned.



Jsou to tvoji malí šampioni, takže se zaměř na drobné úspěchy. „Udržuj dobrou náladu a užívejte si spolu života,“ dodává Houda.