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Leichtathletik-Schuhe

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Nike Victory 2 "Keely Hodgkinson"
Nike Victory 2 "Keely Hodgkinson" Laufspikes für Langstrecken
Nike Victory 2 "Keely Hodgkinson"
Laufspikes für Langstrecken
CHF 250
Nike Zoom Rival Multi
Nike Zoom Rival Multi Multievent-Leichtathletik-Spikes
Nike Zoom Rival Multi
Multievent-Leichtathletik-Spikes
CHF 99.95
Nike Dragonfly 2
Nike Dragonfly 2 Track & Field Langstrecken-Spikes
Nike Dragonfly 2
Track & Field Langstrecken-Spikes
CHF 200
Nike Zoom Rival Sprint
Nike Zoom Rival Sprint Laufspikes für Sprints
Nike Zoom Rival Sprint
Laufspikes für Sprints
CHF 99.95
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Herren-Straßenlaufschuh für Wettkämpfe
Frisch eingetroffen
Nike Zoom Fly 6
Herren-Straßenlaufschuh für Wettkämpfe
CHF 210
Nike Vaporfly 4 x Renegade
Nike Vaporfly 4 x Renegade Herren-Straßenlaufschuh für Wettkämpfe
Nike Vaporfly 4 x Renegade
Herren-Straßenlaufschuh für Wettkämpfe
CHF 310
Nike Zoom Rival Distance
Nike Zoom Rival Distance Track & Field Langstrecken-Spikes
Nike Zoom Rival Distance
Track & Field Langstrecken-Spikes
CHF 99.95
Nike Zoom Rival Jump
Nike Zoom Rival Jump Sprung-Spike für Leichtathletik
Nike Zoom Rival Jump
Sprung-Spike für Leichtathletik
CHF 99.95
Nike Dragonfly XC
Nike Dragonfly XC Cross-Country-Spikes
Nike Dragonfly XC
Cross-Country-Spikes
CHF 210
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Straßenlaufschuh für Wettkämpfe (Herren)
Nike Zoom Fly 6
Straßenlaufschuh für Wettkämpfe (Herren)
CHF 210
Nike Maxfly 2
Nike Maxfly 2 Laufspikes für Sprints
Nike Maxfly 2
Laufspikes für Sprints
28 % Rabatt
Nike Dragonfly 2
Nike Dragonfly 2 Track & Field Langstrecken-Spikes
Nike Dragonfly 2
Track & Field Langstrecken-Spikes
26 % Rabatt
Nike Victory 2
Nike Victory 2 Track & Field Langstrecken-Spikes
Nike Victory 2
Track & Field Langstrecken-Spikes
28 % Rabatt
Nike Zoom Rival Multi Glam
Nike Zoom Rival Multi Glam Multievent-Leichtathletik-Spikes
Nike Zoom Rival Multi Glam
Multievent-Leichtathletik-Spikes
29 % Rabatt
Nike Zoom Rival Sprint Glam
Nike Zoom Rival Sprint Glam Laufspikes für Sprints
Nike Zoom Rival Sprint Glam
Laufspikes für Sprints
29 % Rabatt
Nike Zoom Rival Distance Glam
Nike Zoom Rival Distance Glam Laufspikes für Langstrecken
Nike Zoom Rival Distance Glam
Laufspikes für Langstrecken
29 % Rabatt
Nike Zoom Rival Waffle 6
Nike Zoom Rival Waffle 6 Straßen- und Cross-Country-Laufschuhe für Wettkämpfe
Nike Zoom Rival Waffle 6
Straßen- und Cross-Country-Laufschuhe für Wettkämpfe
30 % Rabatt
Nike Zoom Ja Fly 4
Nike Zoom Ja Fly 4 Laufspikes für Sprints
Nike Zoom Ja Fly 4
Laufspikes für Sprints
29 % Rabatt
Nike Pole Vault Elite
Nike Pole Vault Elite Leichtathletikspikes (Springen)
Nike Pole Vault Elite
Leichtathletikspikes (Springen)
29 % Rabatt

Laufschuhe für Leichtathletik: strapazierfähige Designs

Sei es beim letzten Sprint zur Ziellinie oder wenn du gerade eine Runde nach der anderen drehst: In dieser Kollektion findest du Leichtathletik-Schuhe, die deine Leistung voll und ganz unterstützen. Entdecke leichte Designs mit luftigen Obermaterialien sowie Varianten, die durch individuelle Mesh-Lagen an den wichtigsten Stellen für zuverlässige Atmungsaktivität sorgen. Deine neuen Laufschuhe für die Leichtathletik sollen etwas flexibel sein? Dann solltest du dir die Modelle mit vier oder sechs austauschbaren Spikes genauer anschauen – sie liefern auf verschiedenen Bodenarten hervorragende Traktion. Außerdem findest du hier anpassbare Schuhe, die für mittellange und lange Rennen entworfen sind. Einige Paare haben übrigens auch Gummi-Besätze an der Ferse, die besonders gute Traktion ermöglichen und somit nach der Ziellinie zuverlässig bremsen.


Die Leichtathletik-Schuhe von Nike haben aber auch beim Thema Komfort die Nase vorn. Achte beispielsweise auf die Polsterung am Mittelfuß und in der Ferse, die ein federndes Gefühl kreieren, und somit selbst bei langen Strecken für hervorragenden Tragekomfort sorgt. Gleichzeitig entsteht mehr Dynamik für das Abtreten beim nächsten Schritt. Entdecke zudem Paare, die im Vorfuß mit Air Zoom-Elementen ausgestattet sind. Diese reaktionsfähige Art der Polsterung wird durch zwei integrierte Kammern ermöglicht, die die Kraft deiner Bewegungen in mehr Energie und optimalen Halt umwandeln. Eine flache, solide Schuhbasis fördert die Stabilität zusätzlich. Wir haben einige Designs im Inneren auch mit erhöhten Sohlen versehen, damit deine Spikes bei allen Bewegungen optimale Kontrolle versprechen. Wenn du ein eng anliegendes Tragegefühl magst, wähle Nike Leichtathletik-Schuhe, die mit einer Mittelfußstütze ausgestattet sind und diesen Bereich besonders unterstützen.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Wenn auch du das möchtest, shoppe Leichtathletik-Schuhe von Nike, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.