Wie wirkt sich Laufen auf deinen Körper aus?

Der Wachstumsfaktor BDNF ist ein Molekül zur Verbesserung der Hirnleistung, das beim Laufen ausgeschüttet wird. Im Zuge einer im April 2017 in Frontiers in Psychology veröffentlichen Studie konnte eine Gruppe Erwachsener mit kognitiven Beeinträchtigungen die exekutive Funktion mithilfe von Aerobic-Übungen steigern.

Die erhöhte Durchblutung von Körper und Gehirn beim Laufen sorgt für mehr Sauerstoff und Nährstoffe im Gehirn. Dadurch kann Neurogenese stimuliert werden, also die Produktion neuer Gehirnzellen.

Laut einer Studie von Februar 2011 in Proceedings of the National Academy of Sciences wird der Hippocampus, also die Region des Gehirns, die mit Lernen und der Erinnerung zusammenhängt, durch regelmäßiges Training tatsächlich größer.