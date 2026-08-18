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Dri-FIT Shorts für Damen

(94)
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
CHF 52
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
CHF 52
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Shorts mit Dri-FIT-Technologie und hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Shorts mit Dri-FIT-Technologie und hohem Bund für Damen
CHF 75
A'ja Wilson
A'ja Wilson Dri-FIT-Basketballshorts (ca. 10 cm) (Damen)
Recyclingmaterialien
A'ja Wilson
Dri-FIT-Basketballshorts (ca. 10 cm) (Damen)
CHF 64.95
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-Fit Laufshorts mit integriertem Slip und mittelhohem Bund (Damen, ca. 6,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Swift Breathe
Dri-Fit Laufshorts mit integriertem Slip und mittelhohem Bund (Damen, ca. 6,5 cm)
CHF 70
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballshorts (ca. 10 cm) (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT Fußballshorts (ca. 10 cm) (Damen)
CHF 30
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
CHF 64.95
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
CHF 75
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT Traillaufshorts mit Innenslip (ca. 10 cm, Damen)
CHF 80
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
CHF 94.95
Nike Form
Nike Form Boyshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Form
Boyshorts (Damen)
CHF 45
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Trackshorts (Damen, ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
NikeSKIMS Stretch Nylon
Trackshorts (Damen, ca. 13 cm)
CHF 85
FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel
FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
FC Barcelona 2026/27 Stadion Heimspiel
Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
CHF 64.95
Paris Saint-Germain Strike
Paris Saint-Germain Strike Nike Dri-FIT Strick-Fußballshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain Strike
Nike Dri-FIT Strick-Fußballshorts (Damen)
CHF 55
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Essential
Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
CHF 40
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift ADV-Laufshorts mit Dri-FIT-Technologie, integriertem Slip und mittelhohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
ADV-Laufshorts mit Dri-FIT-Technologie, integriertem Slip und mittelhohem Bund für Damen
CHF 94.95
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts aus Mesh (Damen)
Bestseller
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts aus Mesh (Damen)
CHF 55
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
CHF 85
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
CHF 80
Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 52
Nike One
Nike One Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
+1
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 35
NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Dri-FIT-Tennisshorts für Damen
Recyclingmaterialien
NikeCourt Ace Advantage
Dri-FIT-Tennisshorts für Damen
CHF 80
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
CHF 85
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
NikeSKIMS Matte
Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
CHF 85
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
CHF 42
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
CHF 85
Nike One
Nike One Bike Shorts mit Taschen und hohem Bund (ca. 20,5 cm, große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit Taschen und hohem Bund (ca. 20,5 cm, große Größe)
CHF 45
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 50
NikeSKIMS Airy
NikeSKIMS Airy Relaxed Shorts für Damen
NikeSKIMS Airy
Relaxed Shorts für Damen
CHF 75
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 20 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 20 cm)
CHF 40
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 75
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1-Shorts für Damen
Bestseller
Nike Pro
2-in-1-Shorts für Damen
CHF 50
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Bestseller
Nike Zenvy
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
CHF 75
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
+4
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 35
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 70
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
CHF 37
Nike Tempo
Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
CHF 42
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Essential
Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
CHF 40
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
CHF 50
England 2026 Heimstadion
England 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
England 2026 Heimstadion
Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
CHF 64.95
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip (ca. 7,5 cm, Damen)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip (ca. 7,5 cm, Damen)
CHF 94.95
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-Webshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT-Webshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
CHF 42
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 52
Nike One
Nike One Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
+2
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
CHF 45
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
CHF 80
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 85
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt
Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
CHF 52
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 50
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
CHF 42
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
CHF 85
Nike One
Nike One Bike Shorts mit Taschen und hohem Bund (ca. 20,5 cm, große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit Taschen und hohem Bund (ca. 20,5 cm, große Größe)
CHF 45
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 50
NikeSKIMS Airy
NikeSKIMS Airy Relaxed Shorts für Damen
NikeSKIMS Airy
Relaxed Shorts für Damen
CHF 75
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 20 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 20 cm)
CHF 40
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 75
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1-Shorts für Damen
Bestseller
Nike Pro
2-in-1-Shorts für Damen
CHF 50
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Bestseller
Nike Zenvy
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
CHF 75
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
+4
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 35
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 70
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
CHF 37
Nike Tempo
Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
CHF 42
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Essential
Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
CHF 40
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
CHF 50
England 2026 Heimstadion
England 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
England 2026 Heimstadion
Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
CHF 64.95
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip (ca. 7,5 cm, Damen)
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip (ca. 7,5 cm, Damen)
CHF 94.95
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-Webshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT-Webshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
CHF 42
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 52
Nike One
Nike One Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
+2
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
CHF 45
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
CHF 80
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 85
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt
Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
CHF 52
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 50

Sweat-Shorts für Damen: erfrischender Komfort

Mit unseren schnelltrocknenden kurzen Hosen für Damen genießt du beim Training mehr Komfort. Modelle mit Mesh-Einsätzen in hitzeintensiven Bereichen garantieren maximale Atmungsaktivität, weil die Luft so besser um deinen Körper zirkulieren kann. Da wir leichte Stoffe verwenden, hält dich beim Workout nichts auf. Außerdem leitet die innovative Technologie der Nike Dri-FIT Shorts für Damen die Feuchtigkeit von der Haut an die Stoffoberfläche ab und lässt sie schneller verdunsten. So bleibst du cool, wenn die Intensität steigt.


Egal, welche Disziplin: Unsere Sweat-Shorts für Damen halten mit dir Schritt. Setze auf eine Version aus anliegendem Stretchstoff, der mit uneingeschränkter Flexibilität punktet. So genießt du von Ausfallschritt über Kastensprung bis Squat natürliche Bewegungsfreiheit. Falls du zusätzliche Unterstützung suchst, bist du mit einer Version aus Kompressionsstoff bestens bedient – sie fördert die Blutzirkulation und hält deine Muskeln zwischen den Sets warm.


Dank elastischer Bünde sitzen unsere schnelltrocknenden Damen-Shorts, ohne zu zwicken oder zu verrutschen. Sowohl Shorts mit hohem Bund als auch ein doppellagiger Style decken dich besser ab. Für Streetwear-Looks greifst du hingegen zu Versionen mit Einschubtaschen sowie Reißverschlusstaschen an der Rückseite – ideal für deine Essentials. Halte auch Ausschau nach dem ikonischen Nike Swoosh, der deinen Sportoutfits ihr unverkennbares Premium-Finish verleiht.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Hilf uns bei der Mission und trage Sweat-Shorts für Damen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.