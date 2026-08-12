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Nike Dri-FIT Leggings für Damen

Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 125
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
CHF 80
Nike Swift
Nike Swift 7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
CHF 105
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
CHF 75
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Pro Seamless
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 64.95
Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
CHF 70
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 50
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 50
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 115
Nike Zenvy
Nike Zenvy Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike Zenvy
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 105
Nike Universa
Nike Universa Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Bestseller
Nike Universa
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 125
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Mesh-Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
7/8-Mesh-Leggings mit hohem Bund (Damen)
CHF 135
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und Print, ohne Frontnaht (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und Print, ohne Frontnaht (Damen)
CHF 130
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 120
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
29 % Rabatt
Nike One
Nike One Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
CHF 64.95
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Pro Seamless
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 64.95
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT 7/8-Traillauf-Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT 7/8-Traillauf-Leggings mit hohem Bund (Damen)
CHF 110
Nike Pro
Nike Pro 3/4-Leggings mit mittelhohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
3/4-Leggings mit mittelhohem Bund für Damen
CHF 45
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
CHF 57
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
CHF 75
Jordan Sport Flightweight
Jordan Sport Flightweight Damen-Leggings mit hohem Bund
Recyclingmaterialien
Jordan Sport Flightweight
Damen-Leggings mit hohem Bund
CHF 115
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
+1
Nike Zenvy
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 115
Nike One
Nike One Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Leggings mit hohem Bund und ausgestelltem Bein (Damen)
CHF 70
Nike Tempo Flash
Nike Tempo Flash 7/8-Lauf-Leggings mit hohem Taillenbund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo Flash
7/8-Lauf-Leggings mit hohem Taillenbund für Damen
CHF 75
Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 52
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
CHF 85
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
+4
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
CHF 35
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 70
Nike One
Nike One 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
CHF 57
Nike One
Nike One Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
+1
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 35
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
Bestseller
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
CHF 85
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
CHF 37
Nike Tempo
Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
CHF 42
Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
CHF 125
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Frisch eingetroffen
Nike Zenvy
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
CHF 75
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
CHF 50
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
CHF 150
Nike Form
Nike Form Boyshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Form
Boyshorts (Damen)
CHF 45
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 52
Nike Pro
Nike Pro Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Leggings mit mittelhohem Bund und Mesh-Einsatz für Damen
CHF 55
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
NikeSKIMS Matte
Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
CHF 85
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
CHF 80
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt
Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
CHF 52
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
CHF 85
Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
CHF 70
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
CHF 85
Nike One
Nike One Bike Shorts mit Taschen und hohem Bund (ca. 20,5 cm, große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit Taschen und hohem Bund (ca. 20,5 cm, große Größe)
CHF 45

Nike Dri-FIT Leggings für Damen – cool bleiben

Nicht nur im Wettkampf willst du einen kühlen Kopf behalten. Mit unseren Dri-FIT Leggings kann dich auch die anstrengendste Trainingssession nur minimal zum Schwitzen bringen. Feuchtigkeit wird von der Haut nach außen transportiert und kann dort schnell verdunsten. Leggings mit Netzeinsätzen versprechen zusätzliche Luftdurchlässigkeit.

Dank der super elastischen Materialien willst du unsere Dri-FIT Leggings auch nach einem langen Lauf oder einem intensiven Abend im Fitnessstudio nicht ausziehen. Die Leggings passen sich deinen Bewegungen bei jedem Schritt oder Sprung an und ermöglichen dir volle Bewegungsfreiheit. Blickdichte Materialien bieten jederzeit die Sicherheit, dass du dich auch an die schwierigste Dehnübung wagen kannst.

Nike Dri-FIT Leggings für Damen unterstützen dich, wo deine Muskeln es am meisten brauchen. Das ist nicht nur praktisch beim Training, sondern auch einfach bequem. Modelle mit breitem Taillenbund geben dir die Gewissheit, bei jeder Bewegung eine gute Figur zu machen. Leggings mit schmalem Bund helfen dir, deinen Bewegungsradius noch mehr zu erweitern und ohne Ablenkungen an deinen Zielen zu feilen.