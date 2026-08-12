Cleveland Cavaliers Trikots und Ausrüstung
Zeig deinen Stolz auf deine NBA-Lieblingsmannschaft und "Believeland" mit den offiziellen Cleveland Cavaliers-Trikots und der passenden Ausrüstung von Nike. Zeig deinen Stolz auf deine NBA-Lieblingsmannschaft und "Believeland" mit den offiziellen Cleveland Cavaliers-Trikots und der passenden Ausrüstung von Nike. Die Cavs wurden 1970 als Expansion Team gegründet und gewannen nach 52 Jahren wieder die Meisterschaft mit einem Sieg über die Golden State Warriors in einem der größten Comebacks in der Geschichte des Profisports. Zur Auswahl stehen verschiedene Cleveland Cavs-Trikots, darunter Originaltrikots und Swingman-Styles in verschiedenen Farbgebungen. Finde die Version, die am besten zu deiner Persönlichkeit passt und unterstütze deine Lieblingsspieler. Ergänze das Cleveland Cavs-Shirt mit Cavs-Shorts, -T-Shirts, -Hoodies und vielem mehr. Sieh dir auch die gesamte NBA Kollektion mit der neuesten Basketballbekleidung für Fans an.