Chicago Bulls: Trikots und Ausrüstung
Bekenne Farbe in Rot und Schwarz. Zeig deine Basketball-Liebe in den offiziellen Chicago Bulls-Trikots und der offiziellen Teamausrüstung von Nike. Die Chicago Bulls wurden 1966 als drittes NBA-Franchise in der Geschichte der Stadt gegründet. Sie waren das dominierende Team der 90er-Jahre und wurden zu einem der weltweit bekanntesten Sport-Franchises der Welt. Wähle aus einer Vielzahl verschiedener Chicago Bulls-Trikots, darunter die Authentic- und Swingman-Editionen in verschiedenen Farbgebungen. Finde die Version, die am besten zu deinem Style und zu deiner Persönlichkeit passt. Kombiniere die Chicago Bulls-Shirts mit Bulls-Shorts, -T-Shirts, -Hoodies und vielem mehr und sieh dir auch die gesamte NBA-Kollektion mit der neuesten Basketballbekleidung für Fans an.