Boston Celtics Trikots & Ausrüstung
Zeige deinen Stolz auf eines der berühmtesten Franchises im Profisport mit den offiziellen Trikots und der Ausrüstung der Boston Celtics von Nike. Mit mehr Meisterschaften und Einträgen in der Hall of Fame als jeder andere Club sind die Boston Celtics seit 1946 dank ihres Siegeswillen und ihres charakteristischen Hallenparketts eine Ikone der Liga. Du hast die Wahl aus einer Vielzahl von Boston Celtics Trikots, darunter Swingman Editions in verschiedenen Farben. Hol dir deine ganz persönlichen Fan-Styles! Kombiniere dein Lieblingstrikot der Boston Celtics mit Celtics Shorts, T-Shirts, Hoodies und vielem mehr und sieh dir auch die neueste Profi-Basketballbekleidung in der gesamten NBA-Fankollektion an.