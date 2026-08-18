  1. Nike Black Friday
    2. /
  2. Schuhe

Schuhe – Nike Black Friday Angebote 2026

Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (Herren)
Nike Air Max Plus
Schuh (Herren)
29 % Rabatt
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (Herren)
Nike Air Max Plus
Schuh (Herren)
29 % Rabatt
Nike United Phantom 6 Low Elite
Nike United Phantom 6 Low Elite Fußballschuh für normalen Rasen
Nike United Phantom 6 Low Elite
Fußballschuh für normalen Rasen
29 % Rabatt
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Workout-Schuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Free 2025
Workout-Schuh (Damen)
29 % Rabatt
Nike Maxfly 2
Nike Maxfly 2 Laufspikes für Sprints
Nike Maxfly 2
Laufspikes für Sprints
28 % Rabatt
Nike United Phantom 6 High Elite
Nike United Phantom 6 High Elite Fußballschuh für normalen Rasen
Nike United Phantom 6 High Elite
Fußballschuh für normalen Rasen
28 % Rabatt
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Herrenschuh
Nike Air Max Moto 2K
Herrenschuh
29 % Rabatt
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Wasserdichter Traillaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Wasserdichter Traillaufschuh (Herren)
29 % Rabatt
Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Schuh (Herren)
Bestseller
Nike Air Max 90 Drift
Schuh (Herren)
29 % Rabatt
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh
Bestseller
Air Jordan 1 Low SE
Herrenschuh
29 % Rabatt
Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 Straßenlaufschuh für Wettkämpfe (Herren)
Nike Alphafly 3
Straßenlaufschuh für Wettkämpfe (Herren)
28 % Rabatt
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (Herren)
Nike Air Max Plus
Schuh (Herren)
29 % Rabatt
Nike P-6000
Nike P-6000 Schuh (Herren)
Nike P-6000
Schuh (Herren)
29 % Rabatt
Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Schuh für Damen
Nike P-6000 SE
Schuh für Damen
29 % Rabatt
Nike P-6000
Nike P-6000 Herrenschuh
Nike P-6000
Herrenschuh
29 % Rabatt
Nike Dunk Low Retro
Nike Dunk Low Retro Herrenschuh
Nike Dunk Low Retro
Herrenschuh
29 % Rabatt
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Fußballschuh für normalen Rasen
28 % Rabatt
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Herrenschuh
Nike Air Max Moto 2K
Herrenschuh
29 % Rabatt
Nike Pegasus Premium
Nike Pegasus Premium Straßenlaufschuh (Herren)
Nike Pegasus Premium
Straßenlaufschuh (Herren)
29 % Rabatt
Nike United Tiempo Maestro Elite
Nike United Tiempo Maestro Elite Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Nike United Tiempo Maestro Elite
Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
29 % Rabatt
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (Herren)
Nike Air Max Plus
Schuh (Herren)
29 % Rabatt
Nike Initiator
Nike Initiator Herren-Laufschuh
Nike Initiator
Herren-Laufschuh
30 % Rabatt
Nike V5 RNR Suede
Nike V5 RNR Suede Schuh (jüngere Kinder)
Nike V5 RNR Suede
Schuh (jüngere Kinder)
29 % Rabatt
Nike Alphafly 3 Glam
Nike Alphafly 3 Glam Herren-Straßenlaufschuh für Wettkämpfe
Nike Alphafly 3 Glam
Herren-Straßenlaufschuh für Wettkämpfe
29 % Rabatt

Schuhe zum Nike Black Friday: Finde deine neuen Lieblingsdesigns 2026

Von Oldschool-Designs bis hin zu Tech der nächsten Generation: Mit unseren Schuh-Deals zum Nike Black Friday findest du ikonische Must-haves. Ob du gerade im 42. Kilometer bist, dein PB im Fitnessstudio verbesserst oder deinen neuen Style in der Stadt auslebst – mit diesen Modellen hast du bei jedem Schritt stützenden Halt und angenehmen Tragekomfort. Entdecke unsere Black-Friday-2026-Angebote für Schuhe und erreiche dein Ziel jederzeit mit ultimativem Style. Wähle Nike Schuhe mit innovativen Details und sei der Konkurrenz immer einen Schritt voraus oder hol dir Sneaker im Retro-Look – wie unsere Mid-Tops, die deinem Look durch ihre Basketball-Designs coole Vintage-Vibes verleihen.

Entdecke alte und neue Favorites

Halte bei unseren Nike Black-Friday-Deals nach Schuhen mit Max Air-Elementen Ausschau. Unsere Air-Elemente hatten 1978 ihren ersten Auftritt – und sie bieten immer noch die leichte Polsterung und den grenzenlosen Tragekomfort, den du so sehr liebst. Mit Air-Elementen unter deinen Füßen fühlt sich jede Bewegung unglaublich weich und federnd an. Außerdem haben unsere Air Max Schuhe mit originellem Design auch Features wie gerippte Elemente und sichtbare Nähte. Damit bekommen die zeitlosen Retro-Styles einen modernen Look. Oder entscheide dich für unsere neuesten Modelle, die mit ihrem durchscheinen Gummi und den optimierten Designs einen individuellen und futuristischen Vibe haben.


Genieße dank atmungsaktiven Sportschuhen den besten Komfort


Wenn du bei heißem Wetter bis ans Limit pushst, halten Belüftungsdetails deine Füße angenehm kühl. Nike Black-Friday-Sportschuhe mit atmungsaktivem Mesh lassen kühle Luft an die Füße, damit ein angenehmes und trockenes Tragegefühl garantiert ist – und damit du auch weiter pushen kannst. Unsere Mesh-Schuhe haben verstärkte Elemente für bessere Strapazierfähigkeit, sodass sie bei deinen Workouts auch die härtesten Challenges mitmachen. Halte besonders Ausschau nach unseren Turnschuhen am Nike Black Friday mit verstärkten Fersen – bei diesen Designs werden deine Füße bei jeder Bewegung zusätzlich abgesichert und gestützt.


Zuverlässiger Halt bei jeder Sportart

Gummi-Außensohlen garantieren beim Laufen und Springen auf verschiedenen Böden zuverlässige Traktion. Sei es die Laufbahn, der Gehweg oder das Laufband: Mit diesen Sohlen fühlen sich deine Füße auch beim letzten Kilometer noch wohl. Diese Schuhe zum Nike Black Friday garantieren selbst bei den schnellsten Richtungsänderungen stärksten Halt – die Außensohlen aus Gummi reagieren nämlich blitzschnell auf den Boden unter deinen Füßen. Und: Die Flexkerben unter den Außensohlen machen deine Schuhe flexibler, sodass sie sich den natürlichen Bewegungen deiner Füße optimal anpassen.


Funktionsfähige & futuristische Sneaker – Nike Black Friday


Bei unseren Sneakern kommt es auf die Details an. Klassische Designs mit dem ikonischen Swoosh treffen auf Mesh-Einsätze für den Style von morgen. Entdecke monochrome Modelle oder komplett einfarbige schwarze und weiße Sneaker, die sich mit allem kombinieren lassen – von Workout-Looks bis hin zu Streetwear-Style. Oder hol dir am Nike Black Friday Schuhe in knallbunten Farben, wenn du wirklich auffallen möchtest.


Hol dir die neuesten Designs mit innovativen Features


Nike Schuhe mit Laschen an Zunge und Ferse lassen sich schneller anziehen, damit du sofort bereit für die Action bist. Innovative Schnürsysteme ermöglichen das individuelle Anpassen der Passform, wodurch deine Füße jederzeit fest im Schuh sitzen. Halte auch nach den Sportschuhen mit Schnellschnürsystem Ausschau, mit denen du super-einfach die sicherste Passform erzielst. Egal, was auf dem Plan steht – mit unseren Nike Black-Friday-Angeboten für Schuhe können deine Füße jederzeit ultimativen Tragekomfort genießen.