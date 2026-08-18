Angebote zum Nike Black Friday 2026

Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Fußballschuh für normalen Rasen
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Fußballschuh für normalen Rasen
28 % Rabatt
Nike P-6000
Nike P-6000 Herrenschuh
Nike P-6000
Herrenschuh
29 % Rabatt
Nike Dunk Low
Nike Dunk Low Schuh für ältere Kinder
Nike Dunk Low
Schuh für ältere Kinder
29 % Rabatt
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Herrenschuh
Nike Air Max Moto 2K
Herrenschuh
29 % Rabatt
Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Schuh (Herren)
Bestseller
Nike Air Max 90 Drift
Schuh (Herren)
29 % Rabatt
Nike P-6000 SE
Nike P-6000 SE Herrenschuh
Nike P-6000 SE
Herrenschuh
29 % Rabatt
Nike Shox TL
Nike Shox TL Damenschuh
Nike Shox TL
Damenschuh
28 % Rabatt
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Herrenschuh
Nike Air Max Moto 2K
Herrenschuh
29 % Rabatt
Nike Air Max Plus SE
Nike Air Max Plus SE Schuh (ältere Kinder)
Nike Air Max Plus SE
Schuh (ältere Kinder)
29 % Rabatt
Jordan 1 Mid
Jordan 1 Mid Schuh für ältere Kinder
Jordan 1 Mid
Schuh für ältere Kinder
29 % Rabatt
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Herrenschuh
Nike Air Max Moto 2K
Herrenschuh
29 % Rabatt
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (Herren)
Nike Air Max Plus
Schuh (Herren)
29 % Rabatt
Nike Swim
Nike Swim Volley Badeshorts (ca. 12,5 cm) mit integriertem Slip (Herren)
Nike Swim
Volley Badeshorts (ca. 12,5 cm) mit integriertem Slip (Herren)
29 % Rabatt
Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Schuh (Herren)
Nike Air Max Plus
Schuh (Herren)
29 % Rabatt
Nike United Phantom 6 Low Elite
Nike United Phantom 6 Low Elite Fußballschuh für normalen Rasen
Nike United Phantom 6 Low Elite
Fußballschuh für normalen Rasen
29 % Rabatt
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Workout-Schuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Free 2025
Workout-Schuh (Damen)
29 % Rabatt
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
29 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Hose mit Falten (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Hose mit Falten (Damen)
29 % Rabatt
Nike Maxfly 2
Nike Maxfly 2 Laufspikes für Sprints
Nike Maxfly 2
Laufspikes für Sprints
28 % Rabatt
Nike United Phantom 6 High Elite
Nike United Phantom 6 High Elite Fußballschuh für normalen Rasen
Nike United Phantom 6 High Elite
Fußballschuh für normalen Rasen
28 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
29 % Rabatt
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Wasserdichter Traillaufschuh (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Wasserdichter Traillaufschuh (Herren)
29 % Rabatt
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Herrenschuh
Bestseller
Air Jordan 1 Low SE
Herrenschuh
29 % Rabatt
Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 Straßenlaufschuh für Wettkämpfe (Herren)
Nike Alphafly 3
Straßenlaufschuh für Wettkämpfe (Herren)
28 % Rabatt

Nike Black Friday 2026: Angebote für legendäre Styles

Der Countdown läuft: Der Nike Black Friday steht vor der Tür – Zeit, deine Wishlist zu erstellen und mit Stil in die Saison zu starten. Unsere Auswahl der beliebtesten Kollektionen bietet dir ikonische Sneaker oder bequeme Jogginganzüge. Schnapp dir deine Sporttasche und bring mit unseren legendären Styles und cleveren Innovationen neuen Drive in dein Training. Entdecke smarte Schnitte und funktionale Materialien, mit denen du nicht nur performst, sondern auch unterwegs stark aussiehst – hol dir deine Favorites im Nike Black-Friday-Sale.

Bleib durchgehend cool und trocken

Performance steht an erster Stelle – und genau dafür ist unser Nike Black-Friday-Sale gemacht. Entdecke Trainingsoberteile und -hosen mit Nike Dri-FIT Technologie, die Feuchtigkeit zuverlässig ableitet. Schweiß verdunstet schneller und du fühlst dich länger frisch, selbst wenn das Workout intensiver wird. Strategisch platzierte Mesh-Einsätze sorgen für Belüftung an den Stellen, die es am meisten brauchen. Kombiniere kurze Shorts mit einem ärmellosen Top, wenn du maximale Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität willst.

Geh raus und zeig, was du draufhast

Ob Outdoor oder Indoor: Nichts pusht dich so sehr wie der richtige Schuh. Bei den Nike Black-Friday-Angeboten warten echte Highlights auf dich. Unsere federnden Schaumstoff-Mittelsohlen liefern dir spürbaren Bounce, während sichtbare Air-Elemente für extra Komfort sorgen. Von Mid-Tops für den Court bis zu leichten Laufschuhen mit Rocker-Shape – unsere Styles bringen dich an die Spitze. Spezielle Traktionsmuster verleihen dir Grip auf nassem Untergrund, klassische Schnürungen sorgen für eine optimale Passform und elastische Sockenkragen machen den Einstieg easy.

Modelle für jede Garderobe

Maximale Performance für jedes Alter: Ob Gym, Alltag oder auf dem Weg zur Schule – mit unseren Nike Black-Friday-Deals bist du für jede Situation bestens gerüstet. Unser Sale hält coole Kleidung für Erwachsene und Kids bereit. Du findest gut sitzende Looks, kräftige und neutrale Farben oder Pieces mit auffälligen Grafiken. Kombiniere nach Lust und Laune und hol dir Styles, die sich ganz easy in deine bestehende Garderobe integrieren lassen. Und ja – der ikonische Swoosh ist natürlich immer mit dabei.

Ready für jedes Wetter

Schlechtes Wetter? Dein Workout macht keine Pause – und unsere besten Nike Black-Friday-Angebote auch nicht. Jacken mit Therma-FIT Technologie halten dich warm, ohne dich zu beschweren. Wasserabweisende Materialien schützen dich bei Regen, während verstellbare Bündchen und Kragen mit Tunnelzug den Wind draußen halten. Kombiniere leichte Layer wie Tech-Fleece-Hoodies oder Leggings mit smarter Passform – perfekt für Sessions am kalten Morgen oder entspannte Tage. So oder so: Unsere Nike Black-Friday-Deals begleiten dich stylish durch jede Wetterlage.