  1. Nike Black Friday
    2. /
    3. /
  3. Schuhe

Sportschuhe zum Nike Black Friday 2025

RunningFußballTraining & FitnessGolf
Geschlecht 
(0)
Kinder 
(0)
Nach Preis anzeigen 
(0)
Sale und Angebote 
(1)
Nike Black Friday
Product Discounts 
(0)
Farbe 
(0)
Kollektionen 
(0)
Nike Free Metcon 6
Nike Free Metcon 6 Workout-Schuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Free Metcon 6
Workout-Schuh (Damen)
29 % Rabatt
Nike MC Trainer 3
Nike MC Trainer 3 Workout-Schuh für Damen
Recyclingmaterialien
Nike MC Trainer 3
Workout-Schuh für Damen
29 % Rabatt
Nike Bella 7
Nike Bella 7 Workout-Schuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Bella 7
Workout-Schuh (Damen)
29 % Rabatt
Nike Free Metcon 6
Nike Free Metcon 6 Workout-Schuh für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Free Metcon 6
Workout-Schuh für Herren
29 % Rabatt
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Workout-Schuh für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Workout-Schuh für Herren
24 % Rabatt
Nike Air Monarch IV
Nike Air Monarch IV Workout-Schuh für Herren (extraweit)
Nike Air Monarch IV
Workout-Schuh für Herren (extraweit)
29 % Rabatt
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Workout-Schuh für Herren
Nike Free 2025
Workout-Schuh für Herren
29 % Rabatt
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Workout-Schuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Free 2025
Workout-Schuh (Damen)
29 % Rabatt
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Workout-Schuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Free 2025
Workout-Schuh (Damen)
29 % Rabatt
Nike Defy All Day
Nike Defy All Day Herren-Trainingsschuh
Nike Defy All Day
Herren-Trainingsschuh
29 % Rabatt
Nike MC Trainer 3
Nike MC Trainer 3 Workout-Schuh für Damen
Recyclingmaterialien
Nike MC Trainer 3
Workout-Schuh für Damen
29 % Rabatt
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Workout-Schuh für Herren
Nike Free 2025
Workout-Schuh für Herren
29 % Rabatt
Nike Motiva
Nike Motiva Walking-Schuh für Herren
Nike Motiva
Walking-Schuh für Herren
29 % Rabatt
Nike Crosscourt
Nike Crosscourt Schuh für jüngere und ältere Kinder
Nike Crosscourt
Schuh für jüngere und ältere Kinder
29 % Rabatt
Nike MC Trainer 3
Nike MC Trainer 3 Workout-Schuh für Herren
Recyclingmaterialien
Nike MC Trainer 3
Workout-Schuh für Herren
29 % Rabatt
Nike Promina
Nike Promina Walking-Schuh für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Promina
Walking-Schuh für Herren
28 % Rabatt
Nike Flex Train
Nike Flex Train Workout-Schuh für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Flex Train
Workout-Schuh für Damen
29 % Rabatt
Nike In-Season TR 14
Nike In-Season TR 14 Workout-Schuh (Damen)
Nike In-Season TR 14
Workout-Schuh (Damen)
29 % Rabatt
Nike Flex Train
Nike Flex Train Workout-Schuh für Herren
Nike Flex Train
Workout-Schuh für Herren
29 % Rabatt
Nike Promina
Nike Promina Walking-Schuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Promina
Walking-Schuh (Damen)
28 % Rabatt

Nike Black-Friday-Sportschuhe: entfessle dein Potenzial

Noch nie war es so einfach, dein Trainingsziel zu erreichen: In Sportschuhen aus dem Nike Black-Friday-Sale holst du das Beste aus dir heraus. Freu dich auf flexibles Obermaterial und robuste Sohlen, die jede Bewegung unterstützen. Eine Zwischensohle aus Schaumstoff absorbiert den Aufprall beim Aufsetzen der Füße. Gleichzeitig gewährleisten griffige Traktionsmuster einen sicheren Stand auf den unterschiedlichsten Untergründen.

Mach mehr aus deinem Training

Entdecke vielseitige Sportschuhe im Nike Black-Friday-Sale, die jeder Herausforderung gewachsen sind. Du liebst deine wöchentlichen HIIT-Sessions? Wir haben Gym-Schuhe mit starker Dämpfung, die dich bei deinen Workouts mit hoher Intensität unterstützen. Oder steigst du regelmäßig auf den Crosstrainer? Leichtgewichtige Gym-Sneaker mit atmungsaktivem Mesh passen sich dank integriertem Stretch jeder Bewegung an – sei es bei Ausfallschritten oder Squats. Wie sieht’s mit Krafttraining aus? Dank der flachen, festen Konstruktion unserer Sportschuhe kannst du auf den stabilen Stand vertrauen.

Stabilität bei schweren Gewichten

Wer mit schweren Gewichten hantiert, braucht Gym-Schuhe, die Stabilität und Sicherheit garantieren. Entdecke am Nike Black Friday Sportschuhe, die speziell fürs Krafttraining und Gewichtheben entwickelt wurden. Ein Riemen fixiert dabei deinen Fuß auf einer flachen, breiten Sohle, die unter Druck für eine stabile Basis sorgt – so kannst du dein Gleichgewicht perfekt ausbalancieren. Eine feste Mittelsohle ermöglicht die maximale Kraftübertragung vom Boden, um dich bei explosiven Sets zu unterstützen. Schau dir auch Modelle an, die den Fuß erst per Mittelfußband sicher fixieren, bevor du zu schnüren beginnst. Dazu kommen eine robuste Fersenkappe und verdeckte Schnürsenkel. Konzentriere dich also ganz auf deine Ziele und verschwende keinen Gedanken daran, dass du ausrutschen könntest.

Innovative Materialien der nächsten Generation

In Gym-Schuhen aus Nike Flyknit-Material gibst du in jedem Fitnessstudio eine gute Figur ab. Dieses von Läufer:innen inspirierte Gewebe ist leichtgewichtig, atmungsaktiv und stützend. Das Obermaterial aus strapazierfähigem Garn – gepaart mit viel Stretch und gezielt platzierten Stützelementen – schmiegt sich wie eine Socke an den Fuß. Falls du ein wendiges und reaktionsfreudiges Design bevorzugst, wähle am Nike Black Friday Sportschuhe mit einer Extraportion Schaumstoff in der Ferse und größerer Flexibilität im Vorfußbereich. Damit hast du noch mehr Spielraum für dynamische Bewegungen und kannst das Momentum voll ausnutzen.

Bleib standfest

In einer intensiven Trainingssession kommt es darauf an, dass sich dein Gym-Schuh nicht verzieht oder gar wegrutscht. Finde am Nike Black Friday Sportschuhe von Nike mit strapazierfähigen Gummi-Außensohlen, die für Hallenböden konzipiert sind. Spezielle Traktionsmuster erzeugen eine flache, griffige Basis für Aktivitäten wie Heben, Sprünge und Drehungen, selbst bei rutschigem Untergrund. Wenn du maximale Stabilität benötigst, entscheide dich für ein Modell, das an stark beanspruchten Bereichen wie dem Mittelfuß und den Zehen mit griffigen Strukturelementen ausgestattet ist – ein wahrer Gamechanger in puncto Grip. Zwischensohlen mit weicher, federnder Dämpfung sorgen für maximale Energierückgabe.

Die Zukunft im Blick

Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann kaufe am Nike Black Friday Sportschuhe mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.