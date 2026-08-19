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Kleidung – Nike Black Friday 2026

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Nike Swim
Nike Swim Volley Badeshorts (ca. 12,5 cm) mit integriertem Slip (Herren)
Nike Swim
Volley Badeshorts (ca. 12,5 cm) mit integriertem Slip (Herren)
29 % Rabatt
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
29 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Hose mit Falten (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Hose mit Falten (Damen)
29 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
29 % Rabatt
Nike Sportswear "R9"
Nike Sportswear "R9" Herren-T-Shirt
Nike Sportswear "R9"
Herren-T-Shirt
29 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
11 % Rabatt
NBA Essential
NBA Essential Nike NBA-T-Shirt für Herren
NBA Essential
Nike NBA-T-Shirt für Herren
22 % Rabatt
Nike Air
Nike Air Hoodie (ältere Kinder)
Nike Air
Hoodie (ältere Kinder)
28 % Rabatt
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT-Tennisshorts (ca. 15,5 cm (Herren)
Recyclingmaterialien
NikeCourt Advantage
Dri-FIT-Tennisshorts (ca. 15,5 cm (Herren)
28 % Rabatt
Nike Swoosh
Nike Swoosh Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Swoosh
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
28 % Rabatt
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift Breathe
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Damen)
29 % Rabatt
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Alate Minimalist
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
29 % Rabatt
Nike Flex
Nike Flex Dri-FIT-Fleece-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss und UV-Schutz (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Flex
Dri-FIT-Fleece-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss und UV-Schutz (Herren)
18 % Rabatt
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Shorts (Herren)
Jordan Brooklyn Fleece
Shorts (Herren)
29 % Rabatt
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Laufshorts mit integriertem Slip (ca. 12,5 cm) (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Dri-FIT Laufshorts mit integriertem Slip (ca. 12,5 cm) (Herren)
29 % Rabatt
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Kylian Mbappé Academy
Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug für ältere Kinder
30 % Rabatt
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT Fleecehose (Herren)
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT Fleecehose (Herren)
28 % Rabatt
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
29 % Rabatt
Los Angeles Lakers Courtside
Los Angeles Lakers Courtside Jordan '85 NBA Statement T-Shirt (Herren)
Los Angeles Lakers Courtside
Jordan '85 NBA Statement T-Shirt (Herren)
29 % Rabatt
LeBron James Los Angeles Lakers 2022/23 Association Edition
LeBron James Los Angeles Lakers 2022/23 Association Edition Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
Recyclingmaterialien
LeBron James Los Angeles Lakers 2022/23 Association Edition
Nike Dri-FIT NBA Swingman Trikot für Herren
29 % Rabatt
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Herren-Jogger
Nike Sportswear Club
Herren-Jogger
29 % Rabatt
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Jordan Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Jordan Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil für ältere Kinder
28 % Rabatt
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Recyclingmaterialien
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Polster und verstellbarer Passform
26 % Rabatt
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Hybrid-Laufshorts für Herren (ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Dri-FIT Hybrid-Laufshorts für Herren (ca. 12,5 cm)
29 % Rabatt
NikeGrip Vapor Strike
NikeGrip Vapor Strike Fußball-Crew-Socken
Recyclingmaterialien
NikeGrip Vapor Strike
Fußball-Crew-Socken
16 % Rabatt
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece French-Terry-Shorts für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
French-Terry-Shorts für ältere Kinder
22 % Rabatt
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Weites Dri-FIT-Longsleeve-Golf-Poloshirt (Herren)
Nike Fairway Fresh
Weites Dri-FIT-Longsleeve-Golf-Poloshirt (Herren)
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
29 % Rabatt
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
28 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Jersey-Tunika (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Oversize-Jersey-Tunika (Damen)
28 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
26 % Rabatt
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT-Hose mit hohem Bund und weitem Bein (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT-Hose mit hohem Bund und weitem Bein (Damen)
29 % Rabatt
Nike Stride
Nike Stride Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
29 % Rabatt
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Festival-T-Shirt mit Batik-Design für Herren
Jordan Brooklyn
Festival-T-Shirt mit Batik-Design für Herren
29 % Rabatt
Nike Stride
Nike Stride Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
29 % Rabatt
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Victory
Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
28 % Rabatt
Nike Club
Nike Club French-Terry-Alumni-Shorts für Herren
Nike Club
French-Terry-Alumni-Shorts für Herren
28 % Rabatt
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
29 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Herren-T-Shirt
Nike Sportswear
Herren-T-Shirt
11 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
16 % Rabatt
Memphis Grizzlies Essential
Memphis Grizzlies Essential Nike NBA-T-Shirt für Herren
Memphis Grizzlies Essential
Nike NBA-T-Shirt für Herren
22 % Rabatt
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Hose mit lockerer Passform und offenem Saum (Herren)
Nike Tech
Fleece-Hose mit lockerer Passform und offenem Saum (Herren)
29 % Rabatt
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt
Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
28 % Rabatt
Paris Saint-Germain Strike
Paris Saint-Germain Strike Nike Fußball-Kurzarmshirt mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain Strike
Nike Fußball-Kurzarmshirt mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
28 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 20 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 20 cm)
26 % Rabatt
Nike Stride
Nike Stride Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
29 % Rabatt
Nike Stride Plus
Nike Stride Plus Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride Plus
Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
29 % Rabatt
Nike Par
Nike Par Golf-Poloshirt mit Dri-Fit-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Par
Golf-Poloshirt mit Dri-Fit-Technologie (Herren)
28 % Rabatt
NikeGrip Vapor Strike
NikeGrip Vapor Strike Fußball-Crew-Socken
Recyclingmaterialien
NikeGrip Vapor Strike
Fußball-Crew-Socken
16 % Rabatt
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece French-Terry-Shorts für ältere Kinder
Nike Sportswear Club Fleece
French-Terry-Shorts für ältere Kinder
22 % Rabatt
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Weites Dri-FIT-Longsleeve-Golf-Poloshirt (Herren)
Nike Fairway Fresh
Weites Dri-FIT-Longsleeve-Golf-Poloshirt (Herren)
30 % Rabatt
Nike One
Nike One Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
29 % Rabatt
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
28 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Jersey-Tunika (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Oversize-Jersey-Tunika (Damen)
28 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
26 % Rabatt
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT-Hose mit hohem Bund und weitem Bein (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT-Hose mit hohem Bund und weitem Bein (Damen)
29 % Rabatt
Nike Stride
Nike Stride Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
29 % Rabatt
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Festival-T-Shirt mit Batik-Design für Herren
Jordan Brooklyn
Festival-T-Shirt mit Batik-Design für Herren
29 % Rabatt
Nike Stride
Nike Stride Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
29 % Rabatt
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Victory
Dri-FIT Tennis-Tanktop für Damen
28 % Rabatt
Nike Club
Nike Club French-Terry-Alumni-Shorts für Herren
Nike Club
French-Terry-Alumni-Shorts für Herren
28 % Rabatt
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
29 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Herren-T-Shirt
Nike Sportswear
Herren-T-Shirt
11 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
16 % Rabatt
Memphis Grizzlies Essential
Memphis Grizzlies Essential Nike NBA-T-Shirt für Herren
Memphis Grizzlies Essential
Nike NBA-T-Shirt für Herren
22 % Rabatt
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Hose mit lockerer Passform und offenem Saum (Herren)
Nike Tech
Fleece-Hose mit lockerer Passform und offenem Saum (Herren)
29 % Rabatt
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt
Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
28 % Rabatt
Paris Saint-Germain Strike
Paris Saint-Germain Strike Nike Fußball-Kurzarmshirt mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain Strike
Nike Fußball-Kurzarmshirt mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
28 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 20 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 20 cm)
26 % Rabatt
Nike Stride
Nike Stride Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
29 % Rabatt
Nike Stride Plus
Nike Stride Plus Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
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Nike Stride Plus
Nike Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
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Nike Par
Nike Par Golf-Poloshirt mit Dri-Fit-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Par
Golf-Poloshirt mit Dri-Fit-Technologie (Herren)
28 % Rabatt

Nike Black-Friday-Angebote für Kleidung 2026: Upgrade für deine Sportswear

Optimiere deine Sport-Outfits ebenso wie deinen Kleiderschrank mit den Black-Friday-2026-Angeboten von Nike. Unsere Modelle zeichnen sich durch innovative Materialien aus, die dich zum Sieg tragen – egal, ob du im Fitnessstudio, auf dem Sportplatz oder in der Halle trainierst. Entdecke unsere Nike Black-Friday-Angebote für Männer, Frauen oder Kinder und finde Sportswear, die Höchstleistungen bringt – genauso wie du.

Nike Technologien für die härtesten Wettkämpfe

Intensive Workouts erfordern Materialien, die den Körper kühlen, damit du dich ganz auf dein Training konzentrieren kannst. Nike Black-Friday-Sportswear mit Dri-FIT Technologie leitet den Schweiß von der Haut ab, damit er schnell trocknen kann. Durch diesen Komfort bist du für alles gewappnet, was dir dein Sport abverlangt. Sportswear aus Nike Breathe Material sorgt mit Belüftungseinsätzen für Kühlung, wobei die warme Luft an schnell erhitzenden Körperstellen nach außen entweichen kann.

Warm-up bei Kälte

Sobald es kühler wird, greifst du zu Sportswear, die dich wärmt. Sweatshirts aus gebürstetem Fleece sind ideal zum Überziehen und halten dich mollig warm. In Hoodies mit Taschen kannst du nicht nur deine Sachen verstauen, sondern auch deine Hände vor der Kälte schützen. Wähle Oberteile mit durchgehenden oder halben Reißverschlüssen, um Wärme und Belüftung zu steuern.

Nike Black-Friday-Kleidung für Wind und Wetter

Mäntel und Jacken von Nike schützen dich bei nasskaltem Wetter. Halte Ausschau nach Nike Black-Friday-Deals für Jacken mit synthetischer Isolierung – sie bieten dir Schutz, behindern dich aber nicht mit zusätzlicher Last. Sportmäntel mit Fleece-Innenfutter schenken dir bei rauen Wetterbedingungen soften Komfort auf die Schnelle. In einem Mantel mit Kapuze für zusätzlichen Schutz vor Regen bist du immer im Trockenen, egal wohin du gehst. Zu den Black-Friday-Angeboten von Nike gehört auch Outdoor-Bekleidung, die speziell für Kinder konzipiert wurde. Ganz egal wie lange sie draußen spielen, die Mäntel und Jacken von Nike halten sie warm.

Sportswear, die sich mit dir bewegt

Mit Nike Hosen, Leggings und Shorts bist du beim Sport optimal geschützt, ohne dass deine Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird, denn das strapazierfähige Material sitzt selbst bei langen Strecken noch bequem. Die Hosen unserer Nike Black-Friday-Deals passen sich deinem Körper an, sodass du auch bei Workouts mit hoher Intensität sämtliche Bewegungen ausführen und mühelos mithalten kannst. Oder entscheide dich für Leggings und Strumpfhosen mit Kompressionsdesign: Diese eng anliegende Passform unterstützt dich beim Training, wobei das Stretch-Gewebe dafür sorgt, dass du dich natürlich bewegen kannst, egal, wofür du trainierst.

Kreiere deinen eigenen Look mit Nike Trainingsanzügen

Während du zum Fitnessstudio läufst oder wenn du im Freien trainierst, brauchst du Kleidung, in der du dich wohlfühlst – und die perfekte Passform ist dabei das A und O. Entscheide dich für die aufeinander abgestimmten Trainingsanzüge von Nike. Oberteile und Jogginghosen sind großzügig geschnitten und besitzen genau die richtige Menge an Stretch, sodass dich nichts einschränken kann. Unsere Nike Black-Friday-Sportswear punktet mit Stretch-Taillenbund samt Kordelzug, wodurch die perfekte Silhouette entsteht, während Rippstrick-Bündchen die kalte Luft abwehren. Greife zu einem farblich abgestimmten Trainingsanzug oder kombiniere ihn mit anderen Teilen, um einen eigenen Look zu kreieren, der deinen individuellen Style betont.