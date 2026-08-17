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Damenbekleidung – Nike Black Friday 2026

Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
29 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Hose mit Falten (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Hose mit Falten (Damen)
29 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
29 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
11 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Jacke mit Falten (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Jacke mit Falten (Damen)
29 % Rabatt
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift Breathe
Nike Dri-FIT Kurzarm-Laufoberteil (Damen)
29 % Rabatt
Nike One
Nike One Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
29 % Rabatt
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Schmal geschnittenes Mod-Cropped-T-Shirt (Damen)
Nike Sportswear Chill Knit
Schmal geschnittenes Mod-Cropped-T-Shirt (Damen)
22 % Rabatt
Nike Heritage
Nike Heritage Tennis Kurzarmshirt (Damen)
Nike Heritage
Tennis Kurzarmshirt (Damen)
22 % Rabatt
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
28 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Oversize-Jersey-Tunika (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Oversize-Jersey-Tunika (Damen)
28 % Rabatt
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT-Hose mit hohem Bund und weitem Bein (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT-Hose mit hohem Bund und weitem Bein (Damen)
29 % Rabatt
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit mittelhohem Bund (Damen)
29 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
16 % Rabatt
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt
Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
28 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 20 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 20 cm)
26 % Rabatt
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-Fit Laufshorts mit integriertem Slip und mittelhohem Bund (Damen, ca. 6,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Swift Breathe
Dri-Fit Laufshorts mit integriertem Slip und mittelhohem Bund (Damen, ca. 6,5 cm)
28 % Rabatt
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
28 % Rabatt
Nike One
Nike One Gepolstertes, verstellbares Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike One
Gepolstertes, verstellbares Sport-BH-Tanktop mit mittlerem Halt
29 % Rabatt
Nike Advantage
Nike Advantage Dri-FIT Tennishose mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Advantage
Dri-FIT Tennishose mit mittelhohem Bund (Damen)
29 % Rabatt
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Dri-FIT Tennisrock für Damen
Recyclingmaterialien
NikeCourt Slam
Dri-FIT Tennisrock für Damen
29 % Rabatt
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT gerüschter Tennisrock (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Victory
Dri-FIT gerüschter Tennisrock (Damen)
29 % Rabatt
Nike Victory
Nike Victory Dri-FIT Golf-Polokleid (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Victory
Dri-FIT Golf-Polokleid (Damen)
29 % Rabatt
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
28 % Rabatt

Damenbekleidung zum Nike Black Friday 2026: erreiche jedes Ziel

Hol dir deine Favoriten zum kleinen Preis im Nike Black-Friday-Sale für Damenkleidung. Ob für ausgedehnte Laufrunden oder ein Match auf dem Tennisplatz: Bei uns erwarten dich zahlreiche Angebote in der Kategorie High-Performance-Sportswear. Entdecke etliche Modelle von stützenden Sport-BHs bis hin zu Leggings, die jede deiner Bewegungen mitmachen.


Bloß nicht ins Schwitzen kommen


Wenn dein Workout intensiver wird, halten dich Stoffe mit optimaler Belüftung länger kühl. Setze auf Hosen und Tops mit Mesh-Einsätzen für maximale Luftzirkulation oder Modelle mit der Nike Dri-FIT Technologie, die Schweiß von der Haut ableiten und schneller verdunsten lassen. Fallen die Temperaturen hingegen, sind Styles aus Nike Therma-FIT Stoffen die perfekte Wahl. Diese speichern die natürliche Körperwärme und halten deine Muskeln warm. Es geht raus an die frische Luft? Lass dir dein Training nicht vom Regen verderben. Unsere Laufjacken und Windbreaker aus wetterfestem Nike Storm-FIT Material schließen die Wärme ein und zeigen Wasser die kalte Schulter.


Definiere deine Komfortzone


In unserer Kollektion an Kleidung für Damen im Nike Black-Friday-Sale findest du schnell die richtige Passform. In einer Curve-Trainingshose mit schmal zulaufendem Bein rückst du deine Sneaker in den Mittelpunkt, während Falten an der Vorderseite von weiteren Modellen für mehr Volumen sorgen. Was wir mit „für Kniebeugen gemacht“ meinen? Leggings mit besonders breitem Bund, die selbst die tiefsten Squats mühelos meistern und auch bei den härtesten Workouts an Ort und Stelle bleiben. Und sobald eine zusätzliche Lage erforderlich wird, sind unsere Wendejacken, Westen und langärmeligen Crop-Tops einsatzbereit.


Teste deine Grenzen


Sichere dir deine Yoga-Favoriten im Black-Friday-Sale für Nike Damenbekleidung. Dank atmungsaktiver, leichter und elastischer Materialien hält dich auf der Matte nichts zurück. Freu dich auf superweiche Leggings, Bikershorts und Sport-BHs, die wie eine zweite Haut sitzen. Dank unserer InfinaSmooth Technologie übersteht die High-Performance-Flexibilität jeden Waschgang.


Details, die den Unterschied machen


Wir bei Nike wissen, dass maximale Performance eine Sache der Details ist. Deshalb designen wir unsere Leggings und Shorts mit praktischen Taschen, in denen du deine Wertgegenstände unterwegs sicher aufbewahren kannst. Auch stützende BHs fürs Gym sind Teil des Nike Black-Friday-Sales für Damenkleidung. Entscheide dich für gepolsterte oder ungepolsterte Versionen, die mehr oder weniger Abdeckung bieten. Von leichten Styles für Stretch-Übungen bis hin zu High-Impact-Varianten zum Joggen ist an jede Disziplin gedacht. Auch Umstands-BHs, die mit dir wachsen, gehören zum Sortiment.