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Fitnesskleidung zum Nike Black Friday 2026

Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Dri-FIT Strick-Trainingsshorts (ca. 13 cm, Herren)
Nike N.A.C.
Dri-FIT Strick-Trainingsshorts (ca. 13 cm, Herren)
28 % Rabatt
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 20,5 cm)
29 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Verkürzte Leggings mit mittelhohem Bund und Mesheinsatz (Damen)
29 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 12,5 cm) (große Größe)
11 % Rabatt
Nike Swoosh
Nike Swoosh Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Swoosh
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
28 % Rabatt
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Alate Minimalist
Gepolsterter Sport-BH mit leichtem Halt
29 % Rabatt
Nike Flex
Nike Flex Dri-FIT-Fleece-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss und UV-Schutz (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Flex
Dri-FIT-Fleece-Kapuzenjacke mit durchgehendem Reißverschluss und UV-Schutz (Herren)
18 % Rabatt
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt
29 % Rabatt
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt, Polster und verstellbarer Passform
Recyclingmaterialien
Nike Indy Sport-BH mit leichtem Halt,
Polster und verstellbarer Passform
26 % Rabatt
Nike One
Nike One Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
29 % Rabatt
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
28 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Dri-FIT Trainingsshorts für ältere Kinder (Jungen)
26 % Rabatt
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT-Hose mit hohem Bund und weitem Bein (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT-Hose mit hohem Bund und weitem Bein (Damen)
29 % Rabatt
Nike Primary
Nike Primary Vielseitiges Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Primary
Vielseitiges Nike Dri-FIT Kurzarm-Oberteil für Herren
29 % Rabatt
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
16 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 20 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 20 cm)
26 % Rabatt
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
28 % Rabatt
Nike One
Nike One Therma-FIT-Fleecehose mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Therma-FIT-Fleecehose mit mittelhohem Bund (Damen)
29 % Rabatt
Nike Universa
Nike Universa Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Gepolsterter Sport-BH mit mittlerem Halt (Damen)
28 % Rabatt
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
29 % Rabatt
Nike
Nike Herren-Trainingsshorts (ca. 23 cm)
Recyclingmaterialien
Nike
Herren-Trainingsshorts (ca. 23 cm)
26 % Rabatt
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damen-Leggings (große Größe)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damen-Leggings (große Größe)
29 % Rabatt
Nike One
Nike One Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
29 % Rabatt
Nike One
Nike One Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
29 % Rabatt

Nike Black-Friday-Fitnesskleidung 2026: Power für Performance

Steigere deine sportlichen Leistungen nicht nur am Nike Black Friday mit Fitnesskleidung von Nike. Egal, ob du dich aufwärmen, deine Grenzen austesten oder dich abkühlen willst: Mit der richtigen Gym-Wear kannst du dein Training optimal gestalten. Freu dich auf funktionale Passformen, die dir viel Bewegungsfreiheit lassen, sowie auf ultradehnbare Materialien für noch mehr Komfort. Du gehst immer aufs Ganze und willst alles geben? Unsere feuchtigkeitsableitende Sportbekleidung im Angebot trocknet schnell, sodass du stets frisch bleibst, auch wenn du richtig ins Schwitzen kommst. In den kühlen Morgenstunden sorgen leichtgewichtige Jacken, flauschige Jogginghosen und Thermo-Unterwäsche dafür, dass dir immer warm ist.

Verbessere deine Performance

Atmungsaktivität ist der Schlüssel für ganztägigen Komfort. Also, stöbere in unseren Nike Black-Friday-Angeboten nach Sportbekleidung mit Lüftungseinsätzen, die eine bessere Luftzirkulation ermöglichen. Bei unseren Tanktops mit Cropped Fit und Relaxed Fit sorgen die Zwickel unter den Achseln für maximale Bewegungsfreiheit. Unterwäsche und Baselayer mit Kompressionseigenschaften schmiegen sich hingegen eng an deinen Körper an und geben dir so die Extraportion Halt, die du suchst. Dank integriertem Slip sind unsere 2-in-1-Shorts sowohl blickdicht als auch bequem, während unsere Sport-BHs mit unterschiedlicher Stützkraft punkten, von leichtem bis zu starkem Halt. Unsere Modelle überzeugen durch anpassungsfähige Materialien, die schnell wieder ihre ursprüngliche Form annehmen. Du kannst dich also darauf verlassen, dass du durchgehend einen eng anliegenden Tragekomfort genießen kannst.

Volle Konzentration

Wer mit Vollgas trainiert, kommt unweigerlich ins Schwitzen. Shoppe daher am Nike Black Friday Fitnesskleidung mit bewährter Nike Dri-FIT Technologie. Sie leitet Feuchtigkeit von deiner Haut ab, damit sie schnell verdunsten kann, sodass du stets ein trockenes Tragegefühl hast. In puncto Komfort gibt es aber noch weitere smarte Details: Um Hautreizungen und Scheuerstellen zu verhindern, haben wir zum Beispiel die Nähte auf ein Minimum reduziert. Der breite Stretch-Taillenbund unserer Leggings sowie die Unterbrustbänder unserer Sport-BHs und Cropped Tops gewährleisten zudem eine bequeme Passform, ohne zu zwicken oder einzuengen.

Alles griffbereit

Smartphone, Schlüssel und Earpods müssen während des Trainings sicher verstaut werden – ob du joggen gehst oder Basketball spielst. Jogginghosen, Laufshorts und Gym-Leggings mit vielen Taschen sind die Lösung. In unseren Nike Black-Friday-Angeboten für Sportbekleidung findest du bequeme Leggings mit seitlichen Reißverschluss- oder Einstecktaschen. Viele Modelle haben zusätzlich noch versteckte Taschen, etwa hinten am Taillenbund. Jogginghosen mit Rippstrick-Bündchen lassen keine Wärme entweichen, während du die Passform mit dem integrierten Kordelzug individuell anpassen kannst.

Ikonischer Style

Du bist bereit, hart zu trainieren, aber du willst dabei auch gut aussehen? Dafür gibt es zum Nike Black Friday Fitnesskleidung in vielen verschiedenen Farben und Styles. Mit einem Design in klassischem Schwarz oder Weiß kannst du grundsätzlich nichts falsch machen, während du dich mit kräftigen Blockfarben, verspielten Prints und leuchtenden Tönen ins Auge fällst. Wenn dir ein frisches Aussehen besonders wichtig ist, achte auf Gym-Wear mit Nike Stealth Evaporation-Technologie – sie schließt etwaige Feuchtigkeit einfach ein und lässt sie optisch verschwinden. Egal, für welches Modell du dich entscheidest: Freu dich auf geschmeidige Materialien mit blickdichten Eigenschaften und stürze dich voller Selbstvertrauen in dein Training.