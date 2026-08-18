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Jacken zum Nike Black Friday 2026

Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Kylian Mbappé Academy
Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug für ältere Kinder
30 % Rabatt
Nike Stride
Nike Stride Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Stride
Repel-Laufjacke mit UV-Schutz (Herren)
29 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Crop-Trainingsjacke (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Crop-Trainingsjacke (Damen)
29 % Rabatt
Nike Impossibly Light Windrunner
Nike Impossibly Light Windrunner Laufjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Impossibly Light Windrunner
Laufjacke (Herren)
29 % Rabatt
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Track-Jacket mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
Recyclingmaterialien
Jordan Brooklyn
Track-Jacket mit durchgehendem Reißverschluss für Damen
29 % Rabatt
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Jordan Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug für ältere Kinder
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Jordan Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug für ältere Kinder
29 % Rabatt
Nike Swift
Nike Swift Therma-FIT Laufjacke (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Therma-FIT Laufjacke (Damen)
29 % Rabatt
Nike Club
Nike Club Herrenjacke mit Kapuze
Nike Club
Herrenjacke mit Kapuze
29 % Rabatt
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Therma-FIT OCTA Jacke für Herren
Nike 24.7 PerfectStretch
Therma-FIT OCTA Jacke für Herren
29 % Rabatt
Nike Energy
Nike Energy Web-Fußballjacke mit Repel-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Energy
Web-Fußballjacke mit Repel-Technologie (Herren)
29 % Rabatt
Nike Windrunner
Nike Windrunner Statement-Daunenweste (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Windrunner
Statement-Daunenweste (Herren)
29 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Trainingsanzug mit Kapuze und Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Trainingsanzug mit Kapuze und Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
29 % Rabatt
Jordan Sport JAM
Jordan Sport JAM Warm-up-Jacke für Herren
Recyclingmaterialien
Jordan Sport JAM
Warm-up-Jacke für Herren
29 % Rabatt
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Nike Tech
Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
29 % Rabatt
Nike Fairway Fresh
Nike Fairway Fresh Dri-FIT Oversize-Golf-Windweste (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Fairway Fresh
Dri-FIT Oversize-Golf-Windweste (Herren)
29 % Rabatt
Atlético Madrid Strike Third
Atlético Madrid Strike Third Nike Dri-FIT Total 90 Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (Herren)
Recyclingmaterialien
Atlético Madrid Strike Third
Nike Dri-FIT Total 90 Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (Herren)
29 % Rabatt
Paris Saint-Germain Strike Windrunner PrimaLoft® Fourth
Paris Saint-Germain Strike Windrunner PrimaLoft® Fourth Jordan Storm-FIT Fußballjacke mit Kapuze (Herren)
Paris Saint-Germain Strike Windrunner PrimaLoft® Fourth
Jordan Storm-FIT Fußballjacke mit Kapuze (Herren)
29 % Rabatt
Jordan Flight
Jordan Flight Workwear-Jacke mit Grafik (Herren)
Jordan Flight
Workwear-Jacke mit Grafik (Herren)
29 % Rabatt
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Gesteppte Therma-FIT Puffer-Weste (Damen)
Recyclingmaterialien
Jordan Brooklyn
Gesteppte Therma-FIT Puffer-Weste (Damen)
29 % Rabatt
Nike Unlimited
Nike Unlimited Vielseitige Repel-Jacke mit Kapuze für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Unlimited
Vielseitige Repel-Jacke mit Kapuze für Herren
29 % Rabatt
Jordan Sport
Jordan Sport Golf-Sweatshirtweste für Herren
Recyclingmaterialien
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Golf-Sweatshirtweste für Herren
29 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damenjacke aus Webmaterial
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Damenjacke aus Webmaterial
29 % Rabatt
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch UV-Jacke mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike 24.7 PerfectStretch
UV-Jacke mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
29 % Rabatt
Nike Sportswear
Nike Sportswear Jacke mit Falten (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Jacke mit Falten (Damen)
29 % Rabatt

Nike Black-Friday-Jacken & -Westen 2026: warm bleiben, Tempo halten

Wenn die Temperaturen fallen, ist dein Moment gekommen. Unsere Nike Black-Friday-Jacken sind genau das Richtige für alle, die auch bei Wind und Wetter nicht stillstehen. Die Kollektion verbindet funktionale Performance mit ikonischem Style – perfekt für die Straße, die Laufbahn oder den Weg ins Gym. Freue dich auf smarte Technologien, verpackt in leichten, langlebigen Pieces.

Wärme ohne Kompromisse

Kälte oder schlechtes Wetter? Kein Grund, langsamer zu machen. Die smarten Jacken aus unserem Nike Black-Friday-Sortiment halten dich warm, ohne dich zu beschweren. Dank fortschrittlicher Isolierung – ob synthetisch, mit Daunen oder weichem Fleece – wird deine Körperwärme gespeichert und du profitierst von einem angenehmen Tragegefühl mit federleichtem Finish. Regen oder starker Wind stehen ins Haus? Dann schnapp dir Designs mit Nike Shield-Technologie: Eine wasserabweisende Beschichtung und robuste Nähte halten dich trocken. Damit kannst du dich voll und ganz auf deine Ziele konzentrieren.

Ein Style für jede Mission

Performance trifft Streetstyle – jedes Teil dieser Kollektion verbindet Funktion mit dem unverkennbaren Nike Look. Elegante Schnitte und der ikonische Swoosh setzen ein klares Statement. Du willst mehr Bewegungsfreiheit und einfaches Layering? Dann greif zu locker geschnittenen Modellen mit entspanntem Fit. Für Läufe und intensive Trainingseinheiten empfehlen wir dir clean geschnittene Jacken, die sich deinem Körper anpassen und dir aerodynamische Eigenschaften bieten. Oder bring mit einem Mantel in kräftigen Farben und auffälligen Mustern aus unseren Nike Black-Friday-Jacken frische Energie in deine Wintergarderobe. Dank Größen für Kinder und Erwachsene ist für alle Altersklassen das Passende
dabei.

Features, die den Unterschied machen

Ob Tribüne, Trainingsplatz oder der Lauf in der Stadt – die Details sind entscheidend. Sichere dir Modelle mit Reißverschlusstaschen, damit du wichtige Dinge wie Smartphone und Schlüssel immer griffbereit hast. Fleecegefütterte Taschen halten deine Hände an kalten Tagen warm, während dich Varianten mit Kapuze bei Regen zuverlässig schützen. Dank verstellbarer Kragen und Kordelzüge sitzt alles passgenau, ohne zu verrutschen. Und wenn das Wetter umschlägt? Einige Modelle lassen sich einfach in der eigenen Tasche verstauen und sind somit ideal zum Mitnehmen im Rucksack oder in der Sporttasche.

Westen für volle Bewegungsfreiheit

Du wünschst dir Wärme, aber keine Einschränkungen? Unsere Nike Black-Friday-Westen wärmen deinen Rumpf und schenken dir gleichzeitig volle Bewegungsfreiheit. Das flexible Material passt sich deinen Bewegungen an – perfekt für vollen Einsatz bei deiner nächsten Challenge. Reißverschlüsse und strategisch platzierte Belüftungszonen gewährleisten eine ausreichende Luftzirkulation bei intensiveren Aktivitäten. So bleibst du immer in deinem optimalen Temperaturbereich.