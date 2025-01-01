Nike Black Friday Angebote 2025 für Herren(329)

Nike G.T. Cut Academy Basketballschuh
Nike Phantom GX 2 Elite
Nike Phantom GX 2 Elite FG Low-Top-Fußballschuh
Book 1 "Decade"
Book 1 "Decade" Basketballschuh
Nike Zoom SD 4
Nike Zoom SD 4 Leichtathletik-Wurfschuh
Nike Zoom Vomero 5
Nike Zoom Vomero 5 Herrenschuh
Nike Solar Chase
Nike Solar Chase Dri-FIT ADV Kurzarm-Laufoberteil (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Tiempo Legend 10 Academy
Nike Tiempo Legend 10 Academy Low Top Fußballschuh für Hallen- und Hartplätze
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Diamond Shorts mit Print (Herren)
Recyclingmaterialien
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Dri-FIT-Tennisshorts (ca. 15,5 cm (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn T-Shirt (Herren)
Frankreich
Frankreich Jordan Dri-FIT ADV Basketball-Spieljacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Nike Sportswear Webshorts (Herren)
Frankreich
Frankreich Nike Basketball-T-Shirt für Herren
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Tennisshirt (Herren)
Recyclingmaterialien
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Dri-FIT Tennis-Hoodie aus French Terry (Herren)
Nike Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé"
Nike Mercurial Superfly 10 Academy "Kylian Mbappé" High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Wasserdichter Traillaufschuh für Herren
Recyclingmaterialien
Nike Court Vision Mid
Nike Court Vision Mid Winterfester Schuh (Herren)
Nike Court Vision Low
Nike Court Vision Low Schuh (Herren)
Nike Sportswear
Nike Sportswear Webhose (Herren)
Nike Air Max Portal
Nike Air Max Portal Schuh (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Nike Tech Webhose (Herren)
Nike Phantom Luna 2 Elite
Nike Phantom Luna 2 Elite FG High Top-Fußballschuh
Nike Mercurial Vapor 16 Pro
Nike Mercurial Vapor 16 Pro Low-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Recyclingmaterialien
Nike Phantom Luna 2 Pro
Nike Phantom Luna 2 Pro FG High Top-Fußballschuh
Recyclingmaterialien
Jordan Flight
Jordan Flight Daunen-Pufferjacke (Herren)
Nike Mercurial Vapor 16 Academy "Kylian Mbappé"
Nike Mercurial Vapor 16 Academy "Kylian Mbappé" Low-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
Nike Court Vision Low
Nike Court Vision Low Schuh (Herren)
Nike Mercurial Superfly 10 Club
Nike Mercurial Superfly 10 Club High-Top-Fußballschuh für normalen Rasen
Recyclingmaterialien
Nike Mercurial Superfly 10 Academy
Nike Mercurial Superfly 10 Academy TF High-Top Fußballschuhe
Recyclingmaterialien
Nike Pacer Flash
Nike Pacer Flash Dri-FIT-Laufoberteil mit Halbreißverschluss (Herren)
Recyclingmaterialien
Paris Saint-Germain Strike Fourth
Paris Saint-Germain Strike Fourth Jordan Fußball-Drill-Strickoberteil mit Dri-FIT-Technologie (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Total 90
Nike Total 90 Schuh (Herren)
Nike Victory 2
Nike Victory 2 Track & Field Langstrecken-Spikes
Jordan Flight MVP
Jordan Flight MVP Fleece-Hose (Herren)
Nike High Jump Elite
Nike High Jump Elite Sprung-Spike für Leichtathletik
Nike T90 SP
Nike T90 SP Schuh (Herren)
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleece-Rundhalsshirt für Herren
Nike Mercurial Vapor 16 Club
Nike Mercurial Vapor 16 Club TF Low-Top Fußballschuh
Recyclingmaterialien
Nike Club
Nike Club Chino-Hose für Herren
Nike Mercurial Vapor 16 Elite
Nike Mercurial Vapor 16 Elite FG Low-Top-Fußballschuh
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Webjacke mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Nike Tech
Nike Tech Fleece-Jogger (Herren)
Bestseller
NikeCourt Lite 4
NikeCourt Lite 4 Herren-Tennisschuh für Sandplätze
Nike Cygnal
Nike Cygnal Schuh (Herren)
Nike Mercurial Superfly 10 Club
Nike Mercurial Superfly 10 Club High-Top-Fußballschuh für verschiedene Böden
Recyclingmaterialien
Nike Long Jump Elite
Nike Long Jump Elite Sprung-Spike für Leichtathletik
Nike Phantom Luna 2 Academy
Nike Phantom Luna 2 Academy MG High-Top-Fußballschuh
Recyclingmaterialien
Nike Black-Friday-Angebote für Herren: mehr für weniger 2025

Seit 1964 haben wir nur ein Ziel: Athleten jeder Disziplin dabei zu helfen, ihre Ziele nicht nur zu erreichen, sondern zu übertreffen. Vom ersten Paar Laufschuhe bis hin zum Profi-Tennisschläger findest du bei uns alles, was du brauchst, um deine Träume wahrzumachen. Und das Beste daran? Bei den Nike Black-Friday-Angeboten für Herren kannst du jetzt jede Menge sparen.


Ausgestattet mit innovativer Technologie


Achte im Nike Black-Friday-Sale für Herren auf Produkte mit der Nike Dri-FIT Technologie – sie ist perfekt bei steigenden Temperaturen. Die smarte Mikrofaserkonstruktion leitet Schweiß von der Haut weg und verteilt ihn über die Oberfläche des Kleidungsstücks. So kann er schneller verdunsten und du bleibst länger angenehm kühl und trocken. Wir testen unsere Produkte im Labor, um eine langlebige Qualität zu gewährleisten – ganz gleich, wie intensiv du trainierst.


Komfort ist Trumpf


Der Black Friday für Herren von Nike umfasst Optionen, die ganztägigen Komfort bieten. Die ultraelastischen und leichten Stoffe bewegen sich mit dir, egal, ob du selbst aktiv bist oder vom Sofa aus anfeuerst. Elastische Bünde und verstellbare Kordelzüge sorgen für eine individuelle Passform, die jede Aktion mitmacht. Wenn es kühler wird, setze auf ein Sweatshirt oder ein Oberteil mit Reißverschluss aus Nike Tech Fleece. Die extrem weiche, gebürstete Struktur schließt die Wärme ein, ohne dich mit zu viel Volumen einzuschränken.


Styles für jeden Geschmack


Ob herausforderndes Workout oder Ruhetag: Wir haben Sportkleidung, die genauso gut aussieht, wie du dich fühlst. Bei unseren Nike Black-Friday-Angeboten für Herren ist für jeden etwas dabei: Mit auffälligen Prints und leuchtenden Farben setzt du beim Training ein Statement. Du suchst etwas Schlichteres? Dann bist du mit neutralen und vielseitig kombinierbaren Tönen bestens bedient. Lockere Passformen sind ideal für Layering-Looks, während eng anliegende Schnitte mehr Dynamik verleihen.


Die passende Ausrüstung für deine Ziele


Egal, ob du im Fitnessstudio, auf dem Fußballplatz oder in der freien Natur aktiv bist: Mit dem richtigen Zubehör meisterst du jede Herausforderung. Die Rede ist von flexiblen Socken, die deine Füße unterstützen, oder einer atmungsaktiven Baumwoll-Cap, die bei Sonne Schatten spendet. Unsere Trainingstaschen und Rucksäcke bieten reichlich Platz für deine Ausrüstung, Schuhe und Technik. Pflegeleichte Materialien bedeuten, dass sich dein Zubehör nach Benutzung mühelos reinigen lässt.


Alles im Griff dank praktischer Details


Wir bei Nike wissen, dass kleine Details große Auswirkungen auf die Performance haben können. Deshalb ist jedes unserer Produkte gut durchdacht. Die Rede ist von Reißverschlusstaschen für deine Essentials oder reflektierenden Elementen für mehr Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen. Bequeme Tragegriffe an Taschen und Rucksäcken erleichtern den Transport auf dem Weg zum Sport oder zur Arbeit. Flatlock-Nähte schützen vor Scheuerstellen, damit du länger hart trainieren kannst. Auch an die Umwelt ist im Nike Black-Friday-Sale für Herren gedacht: So fertigen wir aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen langlebiges Polyester-Garn. Das alles ist Teil der Nike „Move to Zero“-Initiative, die CO₂-Emissionen und Abfallaufkommen auf null bringen soll. Halte Ausschau nach dem Label „Nachhaltige Materialien“ und begleite uns auf unserer Reise.