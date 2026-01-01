Tute con zip integrale: per un look curato che trattiene il calore
Dal riscaldamento in campo al relax dopo la palestra, le nostre tute con zip integrale sono una scelta ideale. Trovi una vasta gamma di colori e stili, dalle grafiche vistose alle tonalità più discrete, pensati per soddisfare ogni atleta. Usiamo materiali incredibilmente morbidi a contatto la pelle, mentre il tessuto flessibile ti permette di muoverti con naturalezza, così nulla ostacolerà le tue prestazioni. Nelle giornate variabili, la zip frontale integrale è una soluzione semplice e pratica per togliere o aggiungere strati, offrendoti sempre il giusto comfort. Inoltre, i materiali traspiranti aiutano a regolare la temperatura con l'aumentare dell'intensità.
Ottimizza il comfort con una delle nostre tute con zip. Quando inizi a sudare, la tecnologia Nike Dri-FIT allontana l'umidità mantenendo la pelle fresca e asciutta. In più, le cuciture piatte riducono le irritazioni, così puoi concentrarti sui tuoi obiettivi. Bordi e vita elasticizzati offrono un fit perfetto, mentre le coulisse regolabili mantengono la tuta al suo posto quando ti muovi. Trovi anche modelli con pratiche tasche in cui riporre gli oggetti essenziali. Naturalmente, sull'intera collezione campeggia lo Swoosh Nike, che aggiunge un tocco distintivo al tuo look.
Potenzia le prestazioni scegliendo materiali sostenibili. Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per dare il tuo contributo, scegli tute con zip con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.