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Tute con zip

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Nike Tech
Nike Tech Giacca con zip a tutta lunghezza in fleece Windrunner – Uomo
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Nike Tech
Giacca con zip a tutta lunghezza in fleece Windrunner – Uomo
CHF 135
Nike Tech
Nike Tech Giacca Windrunner in fleece a blocchi di colore con zip a tutta lunghezza – Uomo
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Giacca Windrunner in fleece a blocchi di colore con zip a tutta lunghezza – Uomo
CHF 150
Tottenham Hotspur Strike – Terza
Tottenham Hotspur Strike – Terza Giacca Anthem da calcio Nike Dri-FIT – Uomo
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Giacca Anthem da calcio Nike Dri-FIT – Uomo
CHF 165
Chelsea FC
Chelsea FC Track jacket da calcio Nike Football Total 90 – Uomo
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Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner
Nike Sportswear Tech Fleece Windrunner Felpa con cappuccio e zip a tutta lunghezza – Donna
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CHF 135
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Giacca da tennis – Uomo
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Giacca da tennis – Uomo
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Nike ACG "Trailwind"
Nike ACG "Trailwind" Giacca Storm-FIT ADV – Uomo
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CHF 210
Nike Tech
Nike Tech Giacca con zip a tutta lunghezza in fleece Windrunner – Uomo
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CHF 135
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tuta sportiva Dri-FIT – Ragazzo/a
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Nike Sportswear
Tuta sportiva Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 70
Nike Advantage
Nike Advantage Giacca da tennis con zip a tutta lunghezza Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Tuta in tessuto – Ragazzo/a
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Tuta in tessuto – Ragazzo/a
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Kobe
Kobe Giacca in maglia Dri-FIT
Materiali riciclati
Kobe
Giacca in maglia Dri-FIT
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Nike Total 90
Nike Total 90 Track jacket da calcio Repel – Uomo
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Jordan Sport Classic
Jordan Sport Classic Giacca – Uomo
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Giacca – Uomo
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Jordan Sport JAM
Jordan Sport JAM Giacca da riscaldamento – Uomo
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FC Barcelona
FC Barcelona Track jacket da calcio Nike Football Total 90 – Uomo
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CHF 125
Nike Academy
Nike Academy Tuta da calcio Dri-FIT – Ragazzo/a
Materiali riciclati
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Tuta da calcio Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 75
Tottenham Hotspur Academy Pro – Terza
Tottenham Hotspur Academy Pro – Terza Giacca Anthem da calcio Nike Dri-FIT Total 90 – Ragazzo/a
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Giacca Anthem da calcio Nike Dri-FIT Total 90 – Ragazzo/a
CHF 87
Paris Saint-Germain Academy Pro – Terza
Paris Saint-Germain Academy Pro – Terza Giacca Anthem da calcio Nike Dri-FIT Total 90 – Ragazzo/a
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Giacca Anthem da calcio Nike Dri-FIT Total 90 – Ragazzo/a
CHF 87
Nike Sportswear
Nike Sportswear Tuta con cappuccio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
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Tuta con cappuccio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 94.95
Chicago Bulls Courtside
Chicago Bulls Courtside Tuta sportiva Club Peak Nike NBA – Uomo
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Tuta sportiva Club Peak Nike NBA – Uomo
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Los Angeles Lakers Courtside
Los Angeles Lakers Courtside Tuta sportiva Club Peak Nike NBA – Uomo
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Nike Stride
Nike Stride Giacca da training Repel UV – Bambino/a
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CHF 80
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Tuta da calcio Nike Dri-FIT - Ragazzo/a
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Tuta da calcio Nike Dri-FIT - Ragazzo/a
30% di sconto
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Track jacket oversize in maglia – Uomo
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Track jacket oversize in maglia – Uomo
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Track jacket in maglia – Ragazza
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Nike Sportswear
Track jacket in maglia – Ragazza
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Track jacket oversize in maglia – Uomo
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Track jacket in maglia – Ragazza
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Tute con zip integrale: per un look curato che trattiene il calore

Dal riscaldamento in campo al relax dopo la palestra, le nostre tute con zip integrale sono una scelta ideale. Trovi una vasta gamma di colori e stili, dalle grafiche vistose alle tonalità più discrete, pensati per soddisfare ogni atleta. Usiamo materiali incredibilmente morbidi a contatto la pelle, mentre il tessuto flessibile ti permette di muoverti con naturalezza, così nulla ostacolerà le tue prestazioni. Nelle giornate variabili, la zip frontale integrale è una soluzione semplice e pratica per togliere o aggiungere strati, offrendoti sempre il giusto comfort. Inoltre, i materiali traspiranti aiutano a regolare la temperatura con l'aumentare dell'intensità.


Ottimizza il comfort con una delle nostre tute con zip. Quando inizi a sudare, la tecnologia Nike Dri-FIT allontana l'umidità mantenendo la pelle fresca e asciutta. In più, le cuciture piatte riducono le irritazioni, così puoi concentrarti sui tuoi obiettivi. Bordi e vita elasticizzati offrono un fit perfetto, mentre le coulisse regolabili mantengono la tuta al suo posto quando ti muovi. Trovi anche modelli con pratiche tasche in cui riporre gli oggetti essenziali. Naturalmente, sull'intera collezione campeggia lo Swoosh Nike, che aggiunge un tocco distintivo al tuo look.


Potenzia le prestazioni scegliendo materiali sostenibili. Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per dare il tuo contributo, scegli tute con zip con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.