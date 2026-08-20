Leggings con tasche: metti via lo smartphone e lasciati andare
Dalle corse impegnative, ai circuiti più duri, fino alle sessioni di allenamento mattutine, i leggings Nike con tasche laterali e posteriori sono progettati per accompagnarti in ogni situazione. Grazie alle pratiche tasche, è facile portare con te smartphone, carte di credito, chiavi e altri oggetti essenziali. Troverai un'ampia scelta di lunghezze: dai modelli da ciclista e a lunghezza ridotta per una copertura più leggera, ai leggings 7/8 e a tutta lunghezza per la massima protezione.
Allenarsi significa sudare: ecco perché i nostri leggings con tasche sono realizzati utilizzando l'acclamata tecnologia Nike Dri-FIT. Le fibre espellono l'umidità allontanando il sudore dal corpo, in modo che possa evaporare più rapidamente lasciando la pelle fresca e asciutta. Inoltre, le trame a prova di squat e il tessuto elasticizzato a quattro vie assicurano libertà di movimento a 360 gradi. Cerca i leggings sportivi con tasche che offrono una vestibilità aderente e compressiva, così proteggerai i tuoi muscoli e potrai allenarti più duramente e a lungo.
Oltre a fornire un comodo spazio per riporre i tuoi oggetti essenziali, i nostri leggings con tasche sono caratterizzati da tocchi di design attenti a garantire il massimo comfort. Le fasce ampie in vita con cuciture sagomate aiutano a tenere tutto in posizione per evitare che i leggings si abbassino, mentre le cuciture piatte riducono il rischio di sfregamenti dovuti ai movimenti ripetuti. Per la massima morbidezza, scegli i leggings Nike realizzati con il nostro materiale InfinaSmooth, che dona una sensazione di gradevole freschezza sulla pelle.
I leggings sportivi con tasche laterali e posteriori per lo smartphone devono avere un aspetto accattivante oltre a essere altamente performanti, per questo troverai una vasta selezione di colori tra cui scegliere. Non può mancare l'iconico Swoosh Nike, che aggiunge un tocco finale essenziale. E poiché la salvaguardia del pianeta è il nostro obiettivo più importante, utilizziamo materiali riciclati in tutta la gamma: filati resistenti ricavati da vecchie bottiglie in plastica, tappeti e reti da pesca. Tutto questo fa parte dell'iniziativa Move to Zero Nike, la nostra missione per raggiungere l'azzeramento dei rifiuti e delle emissioni. Unisciti a noi in questo viaggio e cerca i leggings con l'etichetta Materiali sostenibili.