Abbigliamento e vestiti estivi(337)

Nike Stride
Nike Stride Giacca da running con protezione UV Repel – Uomo
Materiali riciclati
Nike Stride
Giacca da running con protezione UV Repel – Uomo
CHF 150
Nike Unlimited
Nike Unlimited Shorts versatili 2 in 1 Dri-FIT 18 cm – Uomo
Materiali riciclati
Nike Unlimited
Shorts versatili 2 in 1 Dri-FIT 18 cm – Uomo
CHF 80
Nike Stride
Nike Stride Shorts da running Dri-FIT con slip integrati 13 cm – Uomo
Materiali riciclati
Nike Stride
Shorts da running Dri-FIT con slip integrati 13 cm – Uomo
CHF 64.95
Nike Stride
Nike Stride Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike Stride
Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 55
Nike Swift
Nike Swift Top da running a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Top da running a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 55
Nike Swift
Nike Swift Giacca da running packable Repel – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Giacca da running packable Repel – Donna
CHF 135
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT T-shirt da training – Uomo
Best seller
Nike Dri-FIT
T-shirt da training – Uomo
CHF 37
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Canotta da training – Uomo
Nike Dri-FIT
Canotta da training – Uomo
CHF 37
Nike Sportswear
Nike Sportswear Maglia a manica corta – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Nike Sportswear
Maglia a manica corta – Ragazzo/a
CHF 57
Nike Sportswear
Nike Sportswear Shorts in tessuto – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Nike Sportswear
Shorts in tessuto – Ragazzo/a
CHF 45
Nike Primary
Nike Primary Maglia versatile a manica corta Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Primary
Maglia versatile a manica corta Dri-FIT – Uomo
CHF 57
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Shorts da running con slip foderato 5 cm Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Shorts da running con slip foderato 5 cm Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 94.95
Nike Swift
Nike Swift Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Shorts da running 2 in 1 a vita media Dri-FIT 8 cm – Donna
CHF 75
Nike Swift
Nike Swift Bra a sostegno elevato con fodera leggera – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Bra a sostegno elevato con fodera leggera – Donna
CHF 80
Nike Sportswear
Nike Sportswear Maglia oversize in raso – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Maglia oversize in raso – Donna
CHF 70
Nike Sportswear
Nike Sportswear Shorts ampi a vita media in raso – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Shorts ampi a vita media in raso – Donna
CHF 57
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Camicia UV Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike 24.7 PerfectStretch
Camicia UV Dri-FIT – Uomo
CHF 105
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 94.95
Nike Sportswear
Nike Sportswear Top oversize a maniche lunghe in raso da donna.
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Top oversize a maniche lunghe in raso da donna.
CHF 80
Nike MAVN
Nike MAVN Pantaloncini da running 8 cm a vita media con Dri-FIT – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike MAVN
Pantaloncini da running 8 cm a vita media con Dri-FIT – Bambina/Ragazza
CHF 55
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt boxy a manica corta - Donna
Nike Sportswear
T-shirt boxy a manica corta - Donna
CHF 45
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt oversize a manica corta – Donna
Nike Sportswear
T-shirt oversize a manica corta – Donna
CHF 45
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Maglia a manica corta Dri-FIT – Uomo
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Maglia a manica corta Dri-FIT – Uomo
CHF 99.95
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize da donna
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize da donna
CHF 40
Nike Sportswear
Nike Sportswear Gonna a vita media con pieghe – Donna
Ultimi arrivi
Nike Sportswear
Gonna a vita media con pieghe – Donna
CHF 70
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Shorts – Ragazzo
Materiali riciclati
Nike Sportswear Tech Fleece
Shorts – Ragazzo
CHF 70
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Top aderente a manica corta e costine – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear Chill Knit
Top aderente a manica corta e costine – Donna
CHF 52
Nike Sportswear
Nike Sportswear Gonna a palloncino ampia – Donna
Ultimi arrivi
Nike Sportswear
Gonna a palloncino ampia – Donna
CHF 64.95
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Skort a vita media aderente a costine – Donna
Nike Sportswear Chill Knit
Skort a vita media aderente a costine – Donna
CHF 57
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Shorts 20 cm Dri-FIT UV – Uomo
Materiali riciclati
Nike 24.7 PerfectStretch
Shorts 20 cm Dri-FIT UV – Uomo
CHF 110
Nike Tech
Nike Tech Shorts in maglia Dri-FIT Shori – Uomo
Nike Tech
Shorts in maglia Dri-FIT Shori – Uomo
CHF 75
Nike Stride
Nike Stride Shorts da running Hybrid 13 cm Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Stride
Shorts da running Hybrid 13 cm Dri-FIT – Uomo
CHF 75
Nike Miler
Nike Miler Maglia a manica corta Dri-FIT – Ragazzo/a
+2
Materiali riciclati
Nike Miler
Maglia a manica corta Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 32
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Shorts – Ragazzo
Nike Sportswear Tech Fleece
Shorts – Ragazzo
CHF 80
Nike MAVN
Nike MAVN Canotta in maglia Dri-FIT – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike MAVN
Canotta in maglia Dri-FIT – Bambina/Ragazza
CHF 50
Nike
Nike T-shirt da training Dri-FIT – Uomo
+3
Materiali riciclati
Nike
T-shirt da training Dri-FIT – Uomo
CHF 30
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize da donna
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize da donna
CHF 45
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize da donna
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize da donna
CHF 45
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt mod-cropped slim fit – Donna
Nike Sportswear Chill Knit
T-shirt mod-cropped slim fit – Donna
CHF 40
Nike Pro
Nike Pro Shorts 8 cm Dri-FIT – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts 8 cm Dri-FIT – Bambina/Ragazza
CHF 40
Nike Pro
Nike Pro Canotta Dri-FIT – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro
Canotta Dri-FIT – Bambina/Ragazza
CHF 42
Nike Sportswear Club Rules
Nike Sportswear Club Rules T-shirt
Nike Sportswear Club Rules
T-shirt
CHF 57
Jordan Essentials
Jordan Essentials Canotta – Donna
Jordan Essentials
Canotta – Donna
CHF 45
Nike Sportswear
Nike Sportswear Canotta aderente a costine – Donna
Nike Sportswear
Canotta aderente a costine – Donna
CHF 35
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn T-shirt con grafica – Donna
Jordan Brooklyn
T-shirt con grafica – Donna
CHF 45
Nike Golf Club
Nike Golf Club Shorts da golf Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Golf Club
Shorts da golf Dri-FIT – Donna
CHF 80
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts in French Terry – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts in French Terry – Ragazzo/a
CHF 40
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Shorts da tennis 15 cm Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
NikeCourt Advantage
Shorts da tennis 15 cm Dri-FIT – Uomo
CHF 70
Nike Sportswear
Nike Sportswear Gonna a vita media con pieghe – Donna
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Nike Sportswear
Gonna a vita media con pieghe – Donna
CHF 70
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Shorts – Ragazzo
Materiali riciclati
Nike Sportswear Tech Fleece
Shorts – Ragazzo
CHF 70
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Top aderente a manica corta e costine – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear Chill Knit
Top aderente a manica corta e costine – Donna
CHF 52
Nike Sportswear
Nike Sportswear Gonna a palloncino ampia – Donna
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Nike Sportswear
Gonna a palloncino ampia – Donna
CHF 64.95
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Skort a vita media aderente a costine – Donna
Nike Sportswear Chill Knit
Skort a vita media aderente a costine – Donna
CHF 57
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Shorts 20 cm Dri-FIT UV – Uomo
Materiali riciclati
Nike 24.7 PerfectStretch
Shorts 20 cm Dri-FIT UV – Uomo
CHF 110
Nike Tech
Nike Tech Shorts in maglia Dri-FIT Shori – Uomo
Nike Tech
Shorts in maglia Dri-FIT Shori – Uomo
CHF 75
Nike Stride
Nike Stride Shorts da running Hybrid 13 cm Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Stride
Shorts da running Hybrid 13 cm Dri-FIT – Uomo
CHF 75
Nike Miler
Nike Miler Maglia a manica corta Dri-FIT – Ragazzo/a
+2
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Nike Miler
Maglia a manica corta Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 32
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Shorts – Ragazzo
Nike Sportswear Tech Fleece
Shorts – Ragazzo
CHF 80
Nike MAVN
Nike MAVN Canotta in maglia Dri-FIT – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike MAVN
Canotta in maglia Dri-FIT – Bambina/Ragazza
CHF 50
Nike
Nike T-shirt da training Dri-FIT – Uomo
+3
Materiali riciclati
Nike
T-shirt da training Dri-FIT – Uomo
CHF 30
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize da donna
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize da donna
CHF 45
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize da donna
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize da donna
CHF 45
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt mod-cropped slim fit – Donna
Nike Sportswear Chill Knit
T-shirt mod-cropped slim fit – Donna
CHF 40
Nike Pro
Nike Pro Shorts 8 cm Dri-FIT – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro
Shorts 8 cm Dri-FIT – Bambina/Ragazza
CHF 40
Nike Pro
Nike Pro Canotta Dri-FIT – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro
Canotta Dri-FIT – Bambina/Ragazza
CHF 42
Nike Sportswear Club Rules
Nike Sportswear Club Rules T-shirt
Nike Sportswear Club Rules
T-shirt
CHF 57
Jordan Essentials
Jordan Essentials Canotta – Donna
Jordan Essentials
Canotta – Donna
CHF 45
Nike Sportswear
Nike Sportswear Canotta aderente a costine – Donna
Nike Sportswear
Canotta aderente a costine – Donna
CHF 35
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn T-shirt con grafica – Donna
Jordan Brooklyn
T-shirt con grafica – Donna
CHF 45
Nike Golf Club
Nike Golf Club Shorts da golf Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Golf Club
Shorts da golf Dri-FIT – Donna
CHF 80
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Shorts in French Terry – Ragazzo/a
Nike Sportswear Club Fleece
Shorts in French Terry – Ragazzo/a
CHF 40
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Shorts da tennis 15 cm Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
NikeCourt Advantage
Shorts da tennis 15 cm Dri-FIT – Uomo
CHF 70

Outfit per l'estate: allenati al massimo

Quando arrivano le giornate più calde, l'abbigliamento e i vestiti estivi Nike ti aiutano a mantenere freschezza e concentrazione. Utilizziamo tessuti leggeri e traspiranti che lasciano circolare l'aria, mentre le linee aerodinamiche ti danno una completa libertà di movimento. Scegli tra top e shorts per una copertura minima, oppure maglie a maniche lunghe e pantaloni per una maggiore protezione dal sole.


Comfort e freschezza


In Nike sappiamo che mettere alla prova i propri limiti significa sudare. Per questo la nostra gamma di abbigliamento estivo è dotata dall'acclamato materiale Dri-FIT, che utilizza fibre tecniche per allontanare l'umidità e farla evaporare rapidamente, così mantieni la freschezza e la concentrazione più a lungo. Per un maggiore comfort, cerca i capi con inserti in mesh, posizionati nelle zone dove si accumula più calore per favorire un migliore flusso d'aria dove ne hai più bisogno.


Proteggiti sotto il sole


Sei amante del running o del trekking? Oppure pratichi uno sport con racchetta? Se il tuo allenamento ti porta all'aperto, devi proteggerti dal sole. Gli outfit per l'estate Nike con protezione UV aiuta a bloccare i dannosi raggi UVA e UVB sulle parti della pelle coperte dai capi. Non dimenticare i pratici dettagli, come le maniche con occhielli per il pollice, ideate per mantenere un fit perfetto, e i tessuti stretch che facilitano i movimenti.


Prestazioni a 360°


Costruisci il tuo successo su basi solide con un paio di scarpe di qualità professionale, parte della nostra collezione estiva. Le suole sono disponibili in una vasta gamma di modelli per adattarsi al tuo sport preferito: per gli allenamenti su superfici dure, scegli design con battistrada leggermente testurizzati e suole in gomma, che offrono l'aderenza e la durata necessarie per affrontare lunghe distanze. Se preferisci lo sterrato, i modelli per il trekking e il trail running sono dotati di scanalature studiate per mantenere la stabilità su terreni irregolari. Inoltre, la schiuma reattiva offre l'ammortizzazione di cui hai bisogno per assorbire urti e impatti. Ciò contribuisce a ridurre l'affaticamento e il rischio di lesioni. Per una sensazione di energia ed elasticità, opta per scarpe con le innovative unità Nike Air, che danno la spinta necessaria per affrontare la corsa, falcata dopo falcata.


Abbigliamento estivo performante per futuri campioni e campionesse


Crediamo che i giovani atleti e atlete meritino gli stessi capi di qualità delle icone che li ispirano. Ecco perché realizziamo l'abbigliamento estivo per bambini e ragazzi con tessuti elasticizzati che favoriscono una gamma completa di movimenti. I materiali traspiranti consentono di eliminare il sudore e il calore in eccesso, mantenendo il comfort. Se la temperatura scende, i bambini possono vestirsi a strati con capi leggeri che bloccano le correnti d'aria e assicurano calore.


Move to Zero di Nike


Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Vuoi unirti alla nostra missione? Cerca l'abbigliamento estivo Nike con la nostra etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.