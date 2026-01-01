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T-shirt e top estivi(177)

Nike Stride
Nike Stride Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike Stride
Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 55
Nike Swift
Nike Swift Top da running a manica corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Swift
Top da running a manica corta Dri-FIT – Donna
CHF 55
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT T-shirt da training – Uomo
Best seller
Nike Dri-FIT
T-shirt da training – Uomo
CHF 37
Nike Dri-FIT
Nike Dri-FIT Canotta da training – Uomo
Nike Dri-FIT
Canotta da training – Uomo
CHF 37
Nike Sportswear
Nike Sportswear Maglia a manica corta – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Nike Sportswear
Maglia a manica corta – Ragazzo/a
CHF 57
Nike Primary
Nike Primary Maglia versatile a manica corta Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike Primary
Maglia versatile a manica corta Dri-FIT – Uomo
CHF 57
Nike Sportswear
Nike Sportswear Maglia oversize in raso – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Maglia oversize in raso – Donna
CHF 70
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Camicia UV Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
Nike 24.7 PerfectStretch
Camicia UV Dri-FIT – Uomo
CHF 105
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Maglia da running a manica corta Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 94.95
Nike Sportswear
Nike Sportswear Top oversize a maniche lunghe in raso da donna.
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Top oversize a maniche lunghe in raso da donna.
CHF 80
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt boxy a manica corta - Donna
Nike Sportswear
T-shirt boxy a manica corta - Donna
CHF 45
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt oversize a manica corta – Donna
Nike Sportswear
T-shirt oversize a manica corta – Donna
CHF 45
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Maglia a manica corta Dri-FIT – Uomo
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Maglia a manica corta Dri-FIT – Uomo
CHF 99.95
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize da donna
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize da donna
CHF 40
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Top aderente a manica corta e costine – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear Chill Knit
Top aderente a manica corta e costine – Donna
CHF 52
Nike Miler
Nike Miler Maglia a manica corta Dri-FIT – Ragazzo/a
+2
Materiali riciclati
Nike Miler
Maglia a manica corta Dri-FIT – Ragazzo/a
CHF 32
Nike MAVN
Nike MAVN Canotta in maglia Dri-FIT – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike MAVN
Canotta in maglia Dri-FIT – Bambina/Ragazza
CHF 50
Nike
Nike T-shirt da training Dri-FIT – Uomo
+3
Materiali riciclati
Nike
T-shirt da training Dri-FIT – Uomo
CHF 30
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize da donna
Nike Sportswear Classic
T-shirt oversize da donna
CHF 45
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic T-shirt oversize da donna
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T-shirt oversize da donna
CHF 45
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit T-shirt mod-cropped slim fit – Donna
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T-shirt mod-cropped slim fit – Donna
CHF 40
Nike Pro
Nike Pro Canotta Dri-FIT – Bambina/Ragazza
Materiali riciclati
Nike Pro
Canotta Dri-FIT – Bambina/Ragazza
CHF 42
Nike Sportswear Club Rules
Nike Sportswear Club Rules T-shirt
Nike Sportswear Club Rules
T-shirt
CHF 57
Jordan Essentials
Jordan Essentials Canotta – Donna
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Canotta – Donna
CHF 45
Nike Sportswear
Nike Sportswear Canotta aderente a costine – Donna
Nike Sportswear
Canotta aderente a costine – Donna
CHF 35
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn T-shirt con grafica – Donna
Jordan Brooklyn
T-shirt con grafica – Donna
CHF 45
Nike Pro
Nike Pro Canotta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Canotta Dri-FIT – Donna
CHF 42
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Polo da tennis Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
NikeCourt Advantage
Polo da tennis Dri-FIT – Uomo
CHF 75
Nike Advantage
Nike Advantage Canotta da tennis Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Advantage
Canotta da tennis Dri-FIT – Donna
CHF 70
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Canottiera da running Dri-FIT ADV – Donna
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Canottiera da running Dri-FIT ADV – Donna
CHF 99.95
NikeCourt
NikeCourt T-shirt da tennis Max90 – Uomo
NikeCourt
T-shirt da tennis Max90 – Uomo
CHF 40
Nike Sportswear
Nike Sportswear Top aderente senza spalline – Donna
Nike Sportswear
Top aderente senza spalline – Donna
CHF 45
Nike Primary
Nike Primary Canotta Dri-FIT versatile – Uomo
Materiali riciclati
Nike Primary
Canotta Dri-FIT versatile – Uomo
CHF 55
Nike Victory
Nike Victory Polo senza maniche Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Victory
Polo senza maniche Dri-FIT – Donna
CHF 52
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Polo da tennis – Uomo
Materiali riciclati
NikeCourt Heritage
Polo da tennis – Uomo
CHF 85
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt Max90 – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Nike Sportswear
T-shirt Max90 – Ragazzo/a
CHF 30
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Maglia a manica corta – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Nike Sportswear City Utility
Maglia a manica corta – Ragazzo/a
CHF 40
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt – Donna
Ultimi arrivi
Nike Sportswear
T-shirt – Donna
CHF 52
Nike Stride
Nike Stride Canotta da running Dri-FIT ADV – Uomo
Ultimi arrivi
Nike Stride
Canotta da running Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 50
Nike Tailored Performance
Nike Tailored Performance Polo da golf Dri-FIT – Uomo
Ultimi arrivi
Nike Tailored Performance
Polo da golf Dri-FIT – Uomo
CHF 125
Nike Par
Nike Par Polo da golf Dri-FIT – Uomo
Ultimi arrivi
Nike Par
Polo da golf Dri-FIT – Uomo
CHF 70
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt – Ragazzo/a
Ultimi arrivi
Nike Sportswear Club
T-shirt – Ragazzo/a
CHF 30
Nike Tailored Performance
Nike Tailored Performance Polo da golf Dri-FIT – Uomo
Ultimi arrivi
Nike Tailored Performance
Polo da golf Dri-FIT – Uomo
CHF 125
Jordan Flight
Jordan Flight T-shirt oversize con grafica – Donna
Ultimi arrivi
Jordan Flight
T-shirt oversize con grafica – Donna
CHF 52
Nike ACG
Nike ACG T-shirt a manica corta
Ultimi arrivi
Nike ACG
T-shirt a manica corta
CHF 52
Nike Miler
Nike Miler Canotta da running Dri-FIT – Uomo
+1
Materiali riciclati
Nike Miler
Canotta da running Dri-FIT – Uomo
CHF 35
NikeCourt Dri-FIT
NikeCourt Dri-FIT Polo da tennis – Uomo
Materiali riciclati
NikeCourt Dri-FIT
Polo da tennis – Uomo
CHF 52
Nike Pro
Nike Pro Top a manica corta Dri-FIT – Ragazza
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Nike Pro
Top a manica corta Dri-FIT – Ragazza
CHF 40
Nike Sportswear
Nike Sportswear Canotta aderente a costine – Donna
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Canotta aderente a costine – Donna
CHF 35
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn T-shirt con grafica – Donna
Jordan Brooklyn
T-shirt con grafica – Donna
CHF 45
Nike Pro
Nike Pro Canotta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Canotta Dri-FIT – Donna
CHF 42
NikeCourt Advantage
NikeCourt Advantage Polo da tennis Dri-FIT – Uomo
Materiali riciclati
NikeCourt Advantage
Polo da tennis Dri-FIT – Uomo
CHF 75
Nike Advantage
Nike Advantage Canotta da tennis Dri-FIT – Donna
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Nike Advantage
Canotta da tennis Dri-FIT – Donna
CHF 70
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Canottiera da running Dri-FIT ADV – Donna
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Canottiera da running Dri-FIT ADV – Donna
CHF 99.95
NikeCourt
NikeCourt T-shirt da tennis Max90 – Uomo
NikeCourt
T-shirt da tennis Max90 – Uomo
CHF 40
Nike Sportswear
Nike Sportswear Top aderente senza spalline – Donna
Nike Sportswear
Top aderente senza spalline – Donna
CHF 45
Nike Primary
Nike Primary Canotta Dri-FIT versatile – Uomo
Materiali riciclati
Nike Primary
Canotta Dri-FIT versatile – Uomo
CHF 55
Nike Victory
Nike Victory Polo senza maniche Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Victory
Polo senza maniche Dri-FIT – Donna
CHF 52
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Polo da tennis – Uomo
Materiali riciclati
NikeCourt Heritage
Polo da tennis – Uomo
CHF 85
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt Max90 – Ragazzo/a
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Nike Sportswear
T-shirt Max90 – Ragazzo/a
CHF 30
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Maglia a manica corta – Ragazzo/a
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Nike Sportswear City Utility
Maglia a manica corta – Ragazzo/a
CHF 40
Nike Sportswear
Nike Sportswear T-shirt – Donna
Ultimi arrivi
Nike Sportswear
T-shirt – Donna
CHF 52
Nike Stride
Nike Stride Canotta da running Dri-FIT ADV – Uomo
Ultimi arrivi
Nike Stride
Canotta da running Dri-FIT ADV – Uomo
CHF 50
Nike Tailored Performance
Nike Tailored Performance Polo da golf Dri-FIT – Uomo
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Nike Tailored Performance
Polo da golf Dri-FIT – Uomo
CHF 125
Nike Par
Nike Par Polo da golf Dri-FIT – Uomo
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Nike Par
Polo da golf Dri-FIT – Uomo
CHF 70
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club T-shirt – Ragazzo/a
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Nike Sportswear Club
T-shirt – Ragazzo/a
CHF 30
Nike Tailored Performance
Nike Tailored Performance Polo da golf Dri-FIT – Uomo
Ultimi arrivi
Nike Tailored Performance
Polo da golf Dri-FIT – Uomo
CHF 125
Jordan Flight
Jordan Flight T-shirt oversize con grafica – Donna
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Jordan Flight
T-shirt oversize con grafica – Donna
CHF 52
Nike ACG
Nike ACG T-shirt a manica corta
Ultimi arrivi
Nike ACG
T-shirt a manica corta
CHF 52
Nike Miler
Nike Miler Canotta da running Dri-FIT – Uomo
+1
Materiali riciclati
Nike Miler
Canotta da running Dri-FIT – Uomo
CHF 35
NikeCourt Dri-FIT
NikeCourt Dri-FIT Polo da tennis – Uomo
Materiali riciclati
NikeCourt Dri-FIT
Polo da tennis – Uomo
CHF 52
Nike Pro
Nike Pro Top a manica corta Dri-FIT – Ragazza
Ultimi arrivi
Nike Pro
Top a manica corta Dri-FIT – Ragazza
CHF 40

Top estivi: a prova di caldo

Freschezza, comfort e pelle asciutta sono assicurati con top e magliette estive firmate Nike. Muoviti in tutta sicurezza con modelli ampi e traspiranti che ti permettono di dare il massimo in allenamento, anche quando la temperatura sale. Esplora tra una grande varietà di design, dalle T-shirt alle canotte immancabili nei mesi più caldi, nonché di colori, dal classico nero alle tonalità più vivaci che catturano lo spirito dell'estate.


A prova di sudore


Ciò di cui hai bisogno in estate è un top che non appesantisca. Scopri le magliette estive Nike con tecnologia Nike Dri-FIT, un tessuto tecnico che allontana il sudore dal corpo per una più rapida evaporazione, così da lasciare la pelle asciutta, indipendentemente dall'intensità dello sforzo fisico. Inoltre, gli occhielli ricamati nel giromanica aumentano la ventilazione e favoriscono una sensazione di maggior freschezza nelle zone più sottoposte a surriscaldamento.


Materiali performanti


Concentrati sull'allenamento, senza distrazioni. Per una sensazione di estrema leggerezza sulla pelle, scegli top per l'estate realizzati in morbido materiale seersucker, che aiuta a controllare la temperatura risultando ideale per i mesi più caldi. Se invece la tua priorità è la traspirazione, opta per una canotta in mesh che assicura il massimo passaggio dell'aria. Se ami il cotone, non hai che l'imbarazzo della scelta tra modelli morbidi e leggeri per tutti i giorni e alternative più pesanti, perfette per gli allenamenti serali quando fa più fresco.


Flessibilità totale


Muoviti in totale libertà, indipendentemente dalla sfida che stai affrontando. La nostra gamma comprende T-shirt estive con tasselli nel giromanica che favoriscono la mobilità, così puoi affrontare qualsiasi esercizio senza ostacoli. Preferisci un look comodo? Scegli un modello dal fit oversize, con spalle scese e spazio extra sul busto, dallo stile casual e confortevole, mentre il retro più lungo offre maggiore copertura. Per un look super minimal, opta per un modello corto e aderente.


Praticità massima


Trova il top estivo essenziale per gli allenamenti in estate che ti dia tutta la versatilità che cerchi, tra capi reversibili per avere due look in uno, T-shirt dal taglio classico facilmente aggiungibili in un outfit a più strati adatto a qualsiasi temperatura e modelli aderenti ancora più indicati per i look a strati. Qualunque sia lo stile scelto, le cuciture ridotte al minimo limitano gli sfregamenti, così puoi concentrarti e dare il meglio di te senza pensieri o fastidi.


Fai la tua parte


Ognuno di noi può fare qualcosa per difendere il pianeta su cui viviamo. Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli i top estivi Nike contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili, che indica la presenza di materiali riciclati per almeno il 50%, come il poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo, ma siamo a buon punto.