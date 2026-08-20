Abbigliamento sostenibile da donna per almeno il 50%

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Donna
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NikeCourt Ace Advantage
NikeCourt Ace Advantage Shorts da tennis Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
NikeCourt Ace Advantage
Shorts da tennis Dri-FIT – Donna
CHF 80
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts a vita alta 15 cm Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts a vita alta 15 cm Dri-FIT – Donna
CHF 57
Nike Flow
Nike Flow Shorts da running 2 in 1 in mesh Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Flow
Shorts da running 2 in 1 in mesh Dri-FIT – Donna
CHF 55
Nike Victory
Nike Victory Abito da tennis Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Victory
Abito da tennis Dri-FIT – Donna
CHF 85
Nazionale olandese 2026 Stadium – Home
Nazionale olandese 2026 Stadium – Home Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nazionale olandese 2026 Stadium – Home
Maglia da calcio Nike Dri-FIT – Donna
CHF 125
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Pantaloni – Donna
Best seller
ACG Dolomiti
Pantaloni – Donna
CHF 115
WNBA Legends
WNBA Legends Pantaloni da basket in tessuto Nike
Materiali riciclati
WNBA Legends
Pantaloni da basket in tessuto Nike
CHF 115
Nike One Classic
Nike One Classic Canotta Dri-FIT – Donna
Best seller
Nike One Classic
Canotta Dri-FIT – Donna
CHF 35
Nike One Fitted
Nike One Fitted Canotta corta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike One Fitted
Canotta corta Dri-FIT – Donna
CHF 40
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Pantaloni ampi – Donna
Materiali riciclati
Jordan Brooklyn
Pantaloni ampi – Donna
CHF 70
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Shorts da running a vita media con slip foderati 8 cm Dri-FIT ADV – Donna
Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Shorts da running a vita media con slip foderati 8 cm Dri-FIT ADV – Donna
CHF 94.95
Nazionale brasiliana 2026 Match – Away
Nazionale brasiliana 2026 Match – Away Maglia da calcio Nike Aero-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nazionale brasiliana 2026 Match – Away
Maglia da calcio Nike Aero-FIT – Donna
CHF 185
Nazionale inglese 2026 Match – Home
Nazionale inglese 2026 Match – Home Maglia da calcio Nike Aero-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nazionale inglese 2026 Match – Home
Maglia da calcio Nike Aero-FIT – Donna
CHF 185
NikeCourt Slam
NikeCourt Slam Gonna da tennis a vita alta Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
NikeCourt Slam
Gonna da tennis a vita alta Dri-FIT – Donna
CHF 99.95
Jordan Sport
Jordan Sport Shorts Diamond 10 cm Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
Shorts Diamond 10 cm Dri-FIT – Donna
CHF 70
Nike One
Nike One Leggings capri a vita alta – Donna
Materiali riciclati
Nike One
Leggings capri a vita alta – Donna
CHF 52
Nike Sportswear
Nike Sportswear Shorts ampi a vita media in raso – Donna
Materiali riciclati
Nike Sportswear
Shorts ampi a vita media in raso – Donna
CHF 57
Nike Pro
Nike Pro Maglia corta a manica lunga Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Nike Pro
Maglia corta a manica lunga Dri-FIT – Donna
CHF 55
Nike Universa
Nike Universa Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Best seller
Nike Universa
Shorts da ciclista 13 cm a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 80
Nike Tempo
Nike Tempo Giacca da running Repel – Donna
Materiali riciclati
Nike Tempo
Giacca da running Repel – Donna
CHF 85
Jordan Sport Flightweight
Jordan Sport Flightweight Maglia a manica lunga – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport Flightweight
Maglia a manica lunga – Donna
CHF 70
Jordan Sport
Jordan Sport T-shirt con grafica Dri-FIT – Donna
Materiali riciclati
Jordan Sport
T-shirt con grafica Dri-FIT – Donna
CHF 45
Nike Universa
Nike Universa Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
Best seller
Nike Universa
Leggings a 7/8 a vita alta senza cucitura anteriore – Donna
CHF 125
Nike Sportswear
Nike Sportswear Giacca bomber Therma-FIT – Donna
Ultimi arrivi
Nike Sportswear
Giacca bomber Therma-FIT – Donna
CHF 210

Moda da donna con materiali più sostenibili pari almeno al 50%: muoviti nella direzione giusta

Scegli l'abbigliamento più sostenibile da donna Nike e sentiti al meglio. Abbiamo tutto quello che ti serve per andare in palestra, scendere in campo o fare il tifo allo stadio. Scopri le tecnologie innovative progettate per aiutarti a dare il massimo, come Nike Dri-FIT: il nostro tessuto allontana il sudore, lasciando la pelle fresca e asciutta. E ci sono anche i vestiti più sostenibili da donna con tecnologia Therma-FIT, che intrappola il calore naturale del corpo tra le fibre senza appesantirti.


Niente potrà mettersi tra te e il tuo prossimo traguardo. Nella nostra selezione di moda più sostenibile da donna puoi scegliere materiali morbidi e lisci, che assecondano ogni tuo movimento. L'ampia gamma di colori e stili ti permette di trovare facilmente il look più adatto alla tua personalità. E c'è anche l'iconico Swoosh, il simbolo Nike inconfondibile che aggiunge un tocco esclusivo al tuo guardaroba da workout.


Selezioniamo con grandissima cura i materiali dei nostri vestiti più sostenibili da donna perché vogliamo che tu possa sentirti a tuo agio indossandoli. Il nostro approccio non prevede compromessi: esaminiamo attentamente come ogni materia prima viene coltivata, raccolta e lavorata. Il poliestere riciclato riduce gli sprechi e le emissioni di carbonio di circa il 30% rispetto al normale poliestere. Inoltre, il cotone biologico utilizza meno acqua e sostanze chimiche rispetto al cotone coltivato in modo convenzionale. Il risultato? Ottieni la stessa qualità e le stesse prestazioni eccezionali, ma con un impatto ambientale inferiore.


Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, cerca la moda da donna contrassegnata dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.