Moda da donna con materiali più sostenibili pari almeno al 50%: muoviti nella direzione giusta
Scegli l'abbigliamento più sostenibile da donna Nike e sentiti al meglio. Abbiamo tutto quello che ti serve per andare in palestra, scendere in campo o fare il tifo allo stadio. Scopri le tecnologie innovative progettate per aiutarti a dare il massimo, come Nike Dri-FIT: il nostro tessuto allontana il sudore, lasciando la pelle fresca e asciutta. E ci sono anche i vestiti più sostenibili da donna con tecnologia Therma-FIT, che intrappola il calore naturale del corpo tra le fibre senza appesantirti.
Niente potrà mettersi tra te e il tuo prossimo traguardo. Nella nostra selezione di moda più sostenibile da donna puoi scegliere materiali morbidi e lisci, che assecondano ogni tuo movimento. L'ampia gamma di colori e stili ti permette di trovare facilmente il look più adatto alla tua personalità. E c'è anche l'iconico Swoosh, il simbolo Nike inconfondibile che aggiunge un tocco esclusivo al tuo guardaroba da workout.
Selezioniamo con grandissima cura i materiali dei nostri vestiti più sostenibili da donna perché vogliamo che tu possa sentirti a tuo agio indossandoli. Il nostro approccio non prevede compromessi: esaminiamo attentamente come ogni materia prima viene coltivata, raccolta e lavorata. Il poliestere riciclato riduce gli sprechi e le emissioni di carbonio di circa il 30% rispetto al normale poliestere. Inoltre, il cotone biologico utilizza meno acqua e sostanze chimiche rispetto al cotone coltivato in modo convenzionale. Il risultato? Ottieni la stessa qualità e le stesse prestazioni eccezionali, ma con un impatto ambientale inferiore.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, cerca la moda da donna contrassegnata dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.