Nike P-6000 marroni: potenzia ogni movimento
In palestra o quando ti muovi in città, il leggendario stile delle scarpe Nike P-6000 color marrone si fa sempre notare. Il design guarda al passato, evocando l'inconfondibile silhouette delle Nike Pegasus, vere icone dei primi anni 2000. Scopri la comoda ammortizzazione interna, che offre un comfort eccellente da mattino a sera. In più, la gamma di tonalità naturali aggiunge un tocco unico ai tuoi outfit. Da uomo, da donna o per bambini e ragazzi: c'è un paio di Nike P-6000 marroni per tutti.
Se vuoi andare lontano, hai bisogno di scarpe studiate per seguirti dappertutto. La nuova collezione di Nike P-6000 marroni include modelli in CORDURA®, un materiale resistente alle abrasioni e in grado di affrontare qualsiasi sfida. Scopri i design in pelle e pelle scamosciata, per un accattivante look multistrato. I lacci elastici delle Nike P-6000 marroni sono ideali per prepararti in un lampo, mentre il collare imbottito avvolge la caviglia e perfeziona la calzata.
Le Nike P-6000 marroni sono pronte per accompagnarti nella tua prossima avventura: mettile alla prova. La morbida schiuma nell'intersuola assorbe l'impatto di ogni passo e movimento, contribuendo a proteggere le articolazioni dagli urti e riducendo l'affaticamento. E poi c'è la suola in gomma resistente, ideale per affrontare ogni tipo di movimento. Per finire, il battistrada con motivi di trazione dona una buona stabilità su terreni bagnati o scivolosi.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, scegli le Nike P-6000 marroni contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.