Tute e maglie del PSG per bambini 2025/26: comfort per tutto il giorno
Che stiano imparando a palleggiare o preparandosi per una stagione intensa, i nostri completi del PSG per bambini e ragazzi sono ideati per aiutarli ad affinare le abilità. La gamma Nike include modelli per i giocatori più piccoli fino agli adolescenti, in modo che possano indossare la loro maglia preferita, indipendentemente dall'età. Grazie inoltre all'eccezionale cura per i particolari, le nostre tute da calcio del PSG per bambini presentano dettagli identici ai modelli dei professionisti in campo: sul petto campeggiano scudetti ricamati e loghi degli sponsor, con design dai colori accesi, senza dimenticare l'iconico Swoosh Nike.
Quando la partita è importante, scegli una maglia del PSG per bambini più leggera, realizzata con l'innovativo tessuto Dri-FIT. La speciale tecnologia favorisce una rapida evaporazione del sudore, per mantenere la pelle sempre fresca e asciutta. I materiali flessibili permettono alle maglie di seguire i movimenti del corpo, donando piena libertà di movimento alle giovani promesse del calcio mentre giocano. E perché non abbinare le maglie a un paio di shorts coordinati per un total look? Troverai anche calzettoni e scarpe da calcio in colori che si adattano ai nostri completi del PSG per bambini e ragazzi, sia nella versione di casa che in quella da trasferta o da portiere.
Quando fa freddo, punta sulle nostre felpe con cappuccio e sui joggers. Il tessuto felpato in materiale leggero trattiene il calore del corpo senza ingombrare. I modelli con pratiche tasche consentono inoltre di tenere gli oggetti essenziali a portata di mano. E quando serve più spazio, scegli uno zaino per riporre tutto l'occorrente nel giorno della partita. Non dimenticare di portare una maglia da calcio del PSG in più, così potrà cambiarsi dopo il match.