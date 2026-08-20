Felpe da donna per l'inverno: modelli comodi per i mesi freddi
Dalle passeggiate mattutine al riscaldamento a bordo campo, le felpe invernali da donna Nike ti seguono dappertutto. Come? Semplice: le realizziamo in filati innovativi e termoisolanti che ti offrono calore senza appesantire. Il tessuto è liscio all'esterno e in fleece spazzolato all'interno, per intrappolare il calore naturale del corpo. Inoltre, le cuciture piatte aiutano a ridurre le irritazioni, così puoi continuare a muoverti e inseguire i tuoi prossimi traguardi. Ami vestirti a strati? Dai un'occhiata ai nostri modelli baggy con dettagli accattivanti, come le tasche oversize. Se preferisci i look minimalisti punta sui fit avvolgenti oppure rilassati con i capi ampi. Per un tocco di stile iconico, non può ovviamente mancare l'inconfondibile Swoosh Nike.
Ti stai scaldando prima del tuo workout? Indossa una felpa da donna per l'inverno: quando i muscoli sono caldi, il rischio di infortuni diminuisce e tu puoi dare il massimo. I polsini e i bordi elastici bloccano gli spifferi e mantengono il fit ideale durante l'allenamento. Dai un'occhiata anche alle felpe da donna invernali con cappuccio regolabile, che forniscono una maggiore protezione nelle giornate più gelide. Se il meteo fa i capricci, affidati a un modello con zip integrale per regolare facilmente il flusso d'aria. In più, grazie alle tasche puoi tenere le mani al caldo e i tuoi oggetti personali al sicuro.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, cerca le felpe invernali da donna Nike contrassegnate dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.