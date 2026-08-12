Scarpe da running da donna bianche: potenza alle tue prestazioni
In Nike siamo fieri sostenitori della corsa femminile fin dal 1979, quando abbiamo collaborato con l'International Runners Committee per promuovere la parità di genere nelle gare su distanza. Oggi, le nostre scarpe da running da donna bianche aiutano le sportive di tutto il mondo a migliorare le prestazioni: suole ingegnerizzate per adattarsi alla superficie di corsa, tomaie in mesh flessibile che seguono il movimento del piede e un'ammortizzazione all'avanguardia per proteggere articolazioni e muscoli.
Poiché la corsa può essere impegnativa per il corpo, progettiamo le nostre scarpe da running da donna bianche con un supporto specialistico incorporato. I modelli con unità Nike Air offrono la protezione ammortizzata di cui hai bisogno per correre in tutta tranquillità. Inoltre, i nostri rivoluzionari materiali garantiscono l'assorbimento degli urti senza aggiungere peso o ingombro. Prova una sensazione di elasticità e propulsione che ti spinge a ogni passo, in modo da essere sempre pronta per la prossima sfida.
Una corsa di successo si costruisce dalle basi. Le nostre scarpe da running bianche da donna sono disponibili con vari modelli di suola adatti alle tue esigenze. Le versioni in gomma con finitura leggermente testurizzata hanno un'eccellente durata, perfette per affrontare superfici lisce e dure come marciapiedi o asfalto. Per gli eventi su pista, dai un'occhiata alle nostre scarpe da running bianche da donna chiodate: offrono una maggiore aderenza per spingere con forza e atterrare con sicurezza. Infine, le scarpe da trail running sono dotate di tasselli profondi per affrontare agevolmente le condizioni più difficili e scivolose.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri utilizzando rifiuti post-produzione per almeno il 25%. Inoltre, realizziamo capi di abbigliamento con filati di qualità riciclati da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Per unirti a noi, scegli le scarpe da running bianche da donna con l'etichetta Materiali sostenibili: sono realizzate con almeno il 20% di materiale riciclato.