Nike Air Max Dn8 da donna: ammortizzazione personalizzata per il massimo comfort
Cosa conferisce alle Nike Air Max Dn8 da donna una reattività eccezionale? Ogni scarpa presenta il nostro sistema Dynamic Air con otto tubi a doppia camera e livelli di pressione regolati nelle suole. Ciò significa che il flusso d'aria attraversa ogni set di tubi in risposta alla compressione, fornendo un'esperienza di ammortizzazione personalizzata impareggiabile. Questo sistema intelligente si estende dal tacco alla punta ed è posizionato direttamente sulla suola in gomma, così puoi rimanere quanto più vicina al terreno e affrontare transizioni più fluide. Inoltre, il sottopiede in schiuma morbida offre un comfort eccellente, aiutandoti a raggiungere i tuoi obiettivi più ambiziosi.
Le scarpe Nike Air Max Dn8 da donna sono disponibili in una gamma di tonalità e sfumature per soddisfare ogni gusto e stile. Dai colori a tinta unita più vivaci ai motivi a contrasto, trovi la soluzione perfetta per qualsiasi guardaroba sportivo. Su ogni paio campeggia inoltre l'iconico Swoosh Nike, il nostro simbolo inconfondibile. Il design del modello conferisce alle scarpe un look affusolato, mentre i materiali leggeri ti forniscono il giusto comfort senza appesantirti. La tomaia scolpita, ad esempio, è realizzata in mesh ultraleggero sulla parte superiore: ti sembrerà di non sentirlo. Inoltre, gli inserti sui lati mostrano il mesh a trama larga scelto per offrire maggiore traspirabilità con l'aumentare dell'intensità.
Scegliere materiali più sostenibili rende ogni passo ancora più fluido. Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Se vuoi aiutarci a raggiungere questo obiettivo, scegli scarpe Nike Air Max Dn8 da donna con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Inoltre, dal 2008 produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri utilizzando rifiuti post-produzione per almeno il 25%. Significa che puoi correre con la massima sicurezza e con la consapevolezza che le tue scelte contribuiscono a salvaguardare il futuro dello sport.