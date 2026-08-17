Scarpe e maglie Cole Palmer: dai slancio ai tuoi sogni
Scatena tutto il tuo potenziale in campo con la nuova collezione di scarpe e maglie Cole Palmer. I nostri modelli sono contraddistinti da una qualità professionale che ti permette di dare il massimo in ogni occasione, dalle partitelle dopo il lavoro alle sessioni di allenamento infrasettimanale e ai match di campionato del fine settimana. Proponiamo capi con linee essenziali pensate per favorire il movimento e una selezione di scarpe adatte a ogni tipo di superficie. Cerchi qualcosa per un giovane campione o campionessa del calcio? Trovi anche divise in taglie per bambini e ragazzi, perfette per allenarsi nel massimo comfort.
Prestazioni eccellenti dalla testa ai piedi
Le nostre scarpe Cole Palmer sono progettate per aiutarti a dare l'anima in campo. Offriamo una selezione di tacchetti con profondità diverse per garantirti l'aderenza e la stabilità di cui hai bisogno per mantenere il controllo. L'unità Air Zoom nel sottopiede assorbe gli impatti durante scatti, salti e atterraggi, offrendo reattività e comfort. Trovi anche scarpe Cole Palmer con tomaie realizzate in materiali Flyknit tecnici, ideati per fornire un'incredibile leggerezza e migliorare il contatto con la palla. Il nostro assortimento comprende anche modelli con materiale Gripknit ad alta aderenza, ideale per un controllo di palla più preciso e fluido nei dribbling e per tiri più precisi.
Non farti fermare dal freddo
Dare il massimo per la tua squadra significa esserci sempre, qualsiasi cosa il clima abbia in serbo. Ecco perché la collezione Cole Palmer comprende capi tecnici resistenti, ideali per vestirsi a strati. I pantaloni jogger in Tech Fleece forniscono un eccellente isolamento dal freddo senza appesantirti, mentre l'interno spazzolato è morbido e piacevole sulla pelle. Inoltre, la vita elasticizzata e le coulisse interne donano un fit sicuro accompagnando al meglio ogni movimento. Se cerchi ancora più protezione attorno al core, scopri le nostre giacche leggere, da indossare al volo sulla divisa.
Raggiungi prestazioni eccezionali
Mantieni la lucidità e la concentrazione di cui hai bisogno nei momenti più intensi scegliendo una maglia Cole Palmer della nostra ultima collezione. Le nostre divise da calcio vantano l'innovativa tecnologia Nike Dri-FIT, in cui le fibre tecniche allontanano il sudore facendolo evaporare più in fretta, per mantenere la pelle asciutta e fresca più a lungo. Inoltre, i materiali traspiranti favoriscono la circolazione dell'aria attorno al corpo, così puoi liberarti velocemente dal calore in eccesso e mantenere alta la concentrazione sul gioco.
Nike Move to Zero
Move to Zero è il percorso di Nike verso un futuro a zero emissioni di carbonio e zero sprechi. Per unirti a noi, scegli scarpe e maglie Cole Palmer con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50% e scarpe con materiali riciclati per almeno il 20%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche. Dal 2008, produciamo tutte le unità Nike Air negli stabilimenti dell'Oregon e del Missouri utilizzando rifiuti post-produzione per almeno il 25%.
Celebra la leggenda
Il percorso di Cole Palmer ha preso il via sui campi della NJ Wythenshawe. Scoperto dagli osservatori del Manchester City, è entrato nell'Academy del club inglese scendendo in campo con gli Under 8. Dopo il debutto con il City nella stagione 2022/23, Cole Palmer è passato al Chelsea ed è qui che ha conquistato il titolo di Giovane calciatore dell'anno e Calciatore dell'anno per i tifosi della PFA. Oggi è considerato uno tra i migliori centrocampisti offensivi del mondo. Il suo stile di gioco è un mix di tecnica eccezionale e straordinaria creatività. Le nostre scarpe da calcio Cole Palmer supportano e celebrano il suo talento, tra dribbling controllati, passaggi lunghi e precisione letale dal dischetto.