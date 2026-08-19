Joggers e pantaloni Nike Club Fleece: capi morbidi ed essenziali
Scegli i joggers e i pantaloni Nike Club Fleece per un abbigliamento ad alte prestazioni che combina comfort e design classico. Esplora i modelli di peso medio con finitura spazzolata, extra morbida all'interno e liscia all'esterno, dalla forma strutturata e dal fit confortevole. Cerchi una texture diversa? Scopri le opzioni in tessuto French Terry, un materiale con interno non spazzolato dalla traspirabilità eccezionale, che ti trasmette un comfort impareggiabile tutto il giorno.
In Nike sappiamo che il fit giusto è fondamentale. Ecco perché i nostri pantaloni Nike Club Fleece hanno un taglio standard, comodo sul retro e sulle cosce, per favorire ampia libertà di movimento, mentre i modelli che si assottigliano alla caviglia, ideali per la fase di riscaldamento e defaticamento, si distinguono per le linee essenziali.
Scopri i pantaloni jogger Nike Club Fleece con elastico in vita e coulisse esterna, per regolare il fit. Se vuoi tenere lo smartphone con te mentre ti alleni, opta per i modelli con comode tasche chiuse da bottoni a pressione, così puoi avere a portata di mano i tuoi oggetti essenziali. Esplora anche i pantaloni in stile cargo dotati di tasche extra ampie con patta sulle gambe, oppure i modelli più semplici con fondo a coste che proteggono meglio dal freddo e risultano comodi tutta la giornata.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi unirti a noi, scegli i pantaloni Nike Club Fleece contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.