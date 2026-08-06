Giubbotti e piumini per il Nike Black Friday: più protezione e performance
Affronta senza paura il meteo avverso grazie alle offerte sui giubbotti e piumini per il Nike Black Friday. I capispalla della collezione invernale, realizzati in materiali idrorepellenti, sono progettati per offrire comfort e flessibilità. Per potenziare l'isolamento, prova i piumini per uomo, donna e bambini. In più, i laccetti elastici regolabili e i polsini a costine trattengono il calore corporeo, bloccando l'aria gelida. Cerchi qualcosa per la mezza stagione? Prova le giacche del Nike Black Friday realizzate in materiali leggeri, che non ti appesantiscono.
Oltre a giubbotti e piumini, il Black Friday di Nike include anche i pratici e versatili smanicati, perfetti per gli outfit a strati. Gli inserti in maglia elasticizzata sui lati offrono una libertà di movimento totale, mentre le tasche sono utili per portare con te l'essenziale. Quando il termometro scende vertiginosamente, entrano in gioco le giacche con Nike Therma-FIT. L'innovativa tecnologia utilizza un tessuto termoregolatore che gestisce la temperatura naturale del tuo corpo durante i mesi freddi. Inoltre, i modelli Nike AeroLoft offrono una ventilazione mirata. Vuoi aumentare l'intensità del tuo allenamento? Tieni sotto controllo il calore in eccesso grazie alle aperture strategiche e alle zip integrali.
Se desideri una copertura aggiuntiva, punta sui piumini del Nike Black Friday con taglio lungo e orlo asimmetrico. Se invece preferisci una libertà di movimento ancora maggiore, scegli i design corti. Con cappuccio o senza? Non devi per forza decidere: le giacche con cappuccio ripiegabile, che si inserisce nel colletto, sono perfette anche quando il sole torna a splendere.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Per unirti a noi, cerca i giubbotti e i piumini per il Nike Black Friday contrassegnati dall'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.