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Offerte del Nike Black Friday 2026 per il calcio

Nike United Phantom 6 Low Elite
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Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
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Inter Academy Pro – Terza
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Atlético de Madrid Club
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Nike United Tiempo Maestro Elite
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Nike Phantom 6 Low Elite LV8
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Nike United Phantom 6 High Elite
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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium Fourth
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Tottenham Hotspur 2024/25 Stadium – Terza
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Nike Tiempo Maestro Elite LV8
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Paris Saint-Germain Strike – Terza
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Inter Academy Pro – Terza
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Paris Saint-Germain 2025/26 Stadium – Terza
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Kylian Mbappé Academy
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Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
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Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
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Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
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Nike Tiempo Reactgato
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Nike Tiempo Streetgato PRM
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Offerte del Nike Black Friday per il calcio: affronta al meglio il 2026

Tra le offerte del Nike Black Friday per il calcio, trovi tutto ciò di cui hai bisogno per vivere appieno questo sport a meno. Puoi arricchire il tuo guardaroba sportivo con tessuti di qualità professionale e affrontare ogni condizione meteo con capi tecnici pensati per resistere a tutto. Abbina maglie e shorts a scarpe da calcio progettate per aiutarti a ottimizzare tiri e controllo di palla: non ti servirà altro per scendere in campo e dare il massimo.

Sappiamo che allenarsi duramente significa anche sudare: ecco perché nella selezione di prodotti del Nike Black Friday per il calcio trovi capi con tecnologia Nike Dri-FIT, che allontana l'umidità dalla pelle per farla evaporare più in fretta. Inoltre, le trame traspiranti favoriscono la circolazione dell'aria, donandoti una sensazione di freschezza e aiutandoti a tenere alta la concentrazione più a lungo. In più, grazie alle linee aerodinamiche e alle fibre elasticizzate, puoi muoverti liberamente in tutta semplicità e senza distrarti dal gioco.

Noi di Nike crediamo nell'importanza di ispirare la prossima generazione di campioni e campionesse dello sport. Per questo creiamo divise da calcio per bambini e ragazzi utilizzando gli stessi materiali di qualità professionale destinati alla linea da adulti. Le nostre scarpe da calcio presentano tecnologie all'avanguardia, come texture tecniche per migliorare il controllo di palla e lacci decentrati per offrire una zona di tiro pulita. E poiché gli atleti e le atlete più giovani amano imitare i loro idoli in campo, nella nostra collezione di capi per il calcio del Nike Black Friday trovi modelli ispirati ai club e alle più grandi icone internazionali.