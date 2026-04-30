Borse e zaini in offerta Nike Black Friday 2025: tutto lo spazio di cui hai bisogno per i must-have dello sport
Grazie alla nostra collezione di zaini e borse per il Nike Black Friday puoi finalmente tenere tutto in ordine in modo ideale. Che tu debba andare al lavoro, in palestra o altrove, i nostri modelli sapranno rispondere a ogni tua esigenza. Puoi scegliere tra opzioni capienti con numerose tasche e versioni più compatte, perfette per portare con te solo l'essenziale. I tessuti leggeri non appesantiscono, ma sono ideati per essere resistenti e affrontare al meglio qualsiasi sfida. In più, è disponibile un'ampia gamma di colori, così puoi trovare facilmente gli articoli più in linea con i tuoi gusti. Con le nostre borse per il Nike Black Friday puoi aggiungere una nota di colore alle tue giornate oppure puntare su una tonalità neutra da abbinare a tutto. L'iconico Swoosh Nike campeggia su tutta la collezione assicurando un tocco inconfondibile.
Passi direttamente dall'ufficio allo yoga? Nessun problema. Scegli uno dei nostri zaini per il Nike Black Friday con scomparto interno, ideale per riporre tutti i tuoi dispositivi, e con tasche dotate di chiusura zip, in cui tenere al sicuro i tuoi oggetti di valore. Gli scomparti con pannelli ventilati, invece, sono ideali per far respirare i capi sportivi dopo gli allenamenti. Se è prevista pioggia, punta su uno zaino con rivestimento resistente all'acqua per mantenere tutto asciutto. Non dovrai neppure rinunciare alla comodità, poiché gli spallacci imbottiti riducono la pressione sulle spalle e distribuiscono il peso in modo uniforme. Inoltre, il manico superiore è particolarmente pratico quando sei di fretta.
Move to Zero è il percorso di Nike verso l'azzeramento degli sprechi e delle emissioni di carbonio, per salvaguardare il futuro dello sport. Se vuoi dare il tuo contributo, scegli zaini e borse in offerta per il Nike Black Friday con l'etichetta Materiali sostenibili. Realizziamo capi di abbigliamento con materiali riciclati per almeno il 50%, utilizzando poliestere di qualità ricavato da vecchie bottiglie di plastica, moquette e reti da pesca destinate alle discariche.