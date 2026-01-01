Tuta da calcio in maglia Nike Dri-FIT Inghilterra Strike – Ragazzo/a

Materiali riciclati
Inghilterra Strike
Tuta da calcio in maglia Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Con dettagli di design studiati appositamente per le stelle nascenti del calcio, questa tuta ti offre un comfort costante in allenamento. Realizzato con un look che replica i modelli indossati dai professionisti in campo, questo capo integra una tecnologia traspirante che aiuta a mantenere la pelle fresca, per non farti perdere la concentrazione mentre perfezioni la tua tecnica.
- Colore mostrato in foto: Work Blue/Ossidiana/Speed Red/Bianco
- Stile: IB7985-486
- Paese/regione di origine: Laos, Thailandia
Inghilterra Strike
Con dettagli di design studiati appositamente per le stelle nascenti del calcio, questa tuta ti offre un comfort costante in allenamento. Realizzato con un look che replica i modelli indossati dai professionisti in campo, questo capo integra una tecnologia traspirante che aiuta a mantenere la pelle fresca, per non farti perdere la concentrazione mentre perfezioni la tua tecnica.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Work Blue/Ossidiana/Speed Red/Bianco
- Stile: IB7985-486
- Paese/regione di origine: Laos, Thailandia
Taglia/misura e fit
- Altezza: 140 cm; taglia indossata: S
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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