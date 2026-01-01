Tuta da calcio in maglia Nike Dri-FIT Chelsea FC Strike – Ragazzo/a

Materiali riciclati
Chelsea FC Strike
Tuta da calcio in maglia Nike Dri-FIT – Ragazzo/a
Con dettagli di design studiati appositamente per le stelle nascenti del calcio, questa tuta ti offre un comfort costante in allenamento. Realizzato con un look che replica i modelli indossati dai professionisti in campo, questo capo integra una tecnologia traspirante che aiuta a mantenere la pelle fresca, per non farti perdere la concentrazione mentre perfezioni la tua tecnica.
- Colore mostrato in foto: Bright Blue/Pitch Blue/Bianco/Midwest Gold
- Stile: II2859-452
- Paese/regione di origine: Vietnam
Chelsea FC Strike
Con dettagli di design studiati appositamente per le stelle nascenti del calcio, questa tuta ti offre un comfort costante in allenamento. Realizzato con un look che replica i modelli indossati dai professionisti in campo, questo capo integra una tecnologia traspirante che aiuta a mantenere la pelle fresca, per non farti perdere la concentrazione mentre perfezioni la tua tecnica.
Dettagli prodotto
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Bright Blue/Pitch Blue/Bianco/Midwest Gold
- Stile: II2859-452
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza della modella: 147 cm; taglia indossata: M
- Altezza del modello: 138 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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