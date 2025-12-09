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Track pants da calcio Dri-FIT Nike Academy – Ragazzo/a - Nero/Nero/Bianco

Materiali riciclati

Nike Academy

Track pants da calcio Dri-FIT – Ragazzo/a

CHF 42

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Pensati per il comfort mentre perfezioni le tue abilità, questi pantaloni leggeri utilizzano la nostra tecnologia traspirante Dri-FIT e pannelli laterali in mesh per farti concentrare sul gioco senza surriscaldare.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: HJ3711-010
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Nike Academy

CHF 42

Pensati per il comfort mentre perfezioni le tue abilità, questi pantaloni leggeri utilizzano la nostra tecnologia traspirante Dri-FIT e pannelli laterali in mesh per farti concentrare sul gioco senza surriscaldare.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore così da favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • L'elastico e la coulisse in vita ti aiutano a trovare il fit perfetto.
  • Gli inserti laterali in mesh offrono una traspirabilità ideale.
  • Il mesh traspirante riveste la parte superiore delle gambe mentre il taffetà morbido e leggero fodera la parte inferiore.

Dettagli prodotto

  • Corpo/mesh: 100% poliestere
  • Tasche laterali con zip
  • Bordi elasticizzati
  • Logo Swoosh ricamato
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Nero/Bianco
  • Stile: HJ3711-010
  • Paese/regione di origine: Indonesia

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

Recensioni (2)

3.5 stelle

  • Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f

    questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso

  • david604418342

    Le produit est conforme a la description. Le produit taille parfaitement bien. Mon fils ne transpire pas de dedans (très bien aéré). Super 👍 produit et de très bonne qualité

Track pants da calcio Dri-FIT Nike Academy – Ragazzo/a

Nike Academy

CHF 42

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