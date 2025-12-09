Track pants da calcio Dri-FIT Nike Academy – Ragazzo/a

Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f
questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.
Pensati per il comfort mentre perfezioni le tue abilità, questi pantaloni leggeri utilizzano la nostra tecnologia traspirante Dri-FIT e pannelli laterali in mesh per farti concentrare sul gioco senza surriscaldare.
Nike Academy
Pensati per il comfort mentre perfezioni le tue abilità, questi pantaloni leggeri utilizzano la nostra tecnologia traspirante Dri-FIT e pannelli laterali in mesh per farti concentrare sul gioco senza surriscaldare.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
3.5 stelle
Gaia91e7bc407df34d9a8a33d1c9cffbb06f
questi pantaloni nn hanno il tessuto come tutti il materiale, hanno un tessuto molto più diverso infatti mio figlio nn li vuole e abbiamo fatto il reso
david604418342
Le produit est conforme a la description. Le produit taille parfaitement bien. Mon fils ne transpire pas de dedans (très bien aéré). Super 👍 produit et de très bonne qualité
Nike Academy