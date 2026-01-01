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Track jacket Air Jordan – Uomo - Off Noir

Materiali riciclati

Air Jordan

Track jacket – Uomo

29% di sconto
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Questo prodotto è realizzato per almeno il 75% con fibre riciclate

Lo stile classico da atletica incontra la tradizione Jordan. Questa giacca offre comfort e leggerezza in una silhouette facile da abbinare. I dettagli discreti celebrano la leggenda di Jumpman.


  • Colore mostrato in foto: Off Noir
  • Stile: HV0081-045
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Air Jordan

29% di sconto

Lo stile classico da atletica incontra la tradizione Jordan. Questa giacca offre comfort e leggerezza in una silhouette facile da abbinare. I dettagli discreti celebrano la leggenda di Jumpman.

Dettagli prodotto

  • Prodotto importato
  • Tessuto parte anteriore del corpo: 100% nylon; tessuto parte posteriore del corpo: 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Colore mostrato in foto: Off Noir
  • Stile: HV0081-045
  • Paese/regione di origine: Vietnam

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

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