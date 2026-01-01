Track jacket Air Jordan – Uomo

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Materiali riciclati
Air Jordan
Track jacket – Uomo
29% di sconto
Questo prodotto è realizzato per almeno il 75% con fibre riciclate
Lo stile classico da atletica incontra la tradizione Jordan. Questa giacca offre comfort e leggerezza in una silhouette facile da abbinare. I dettagli discreti celebrano la leggenda di Jumpman.
- Colore mostrato in foto: Off Noir
- Stile: HV0081-045
- Paese/regione di origine: Vietnam
Air Jordan
29% di sconto
Lo stile classico da atletica incontra la tradizione Jordan. Questa giacca offre comfort e leggerezza in una silhouette facile da abbinare. I dettagli discreti celebrano la leggenda di Jumpman.
Dettagli prodotto
- Prodotto importato
- Tessuto parte anteriore del corpo: 100% nylon; tessuto parte posteriore del corpo: 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Colore mostrato in foto: Off Noir
- Stile: HV0081-045
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 184 cm; taglia indossata: M
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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