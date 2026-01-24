Track jacker Nike Air Windrunner – Uomo

Guida alle taglie e alle misure

Questo prodotto è realizzato in fibre riciclate al 100%

Stile sportivo reinventato per l'uso quotidiano. Questa track jacket è realizzata in tessuto di taffetà idrorepellente, con fodera in mesh e rifinita con profili in tessuto modellati nel nostro iconico design Windrunner. È molto ampia sul corpo per un fit moderno.