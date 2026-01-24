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Track jacker Nike Air Windrunner – Uomo - Light Bone

Materiali riciclati

Nike Air

Track jacket Windrunner – Uomo

30% di sconto
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Questo prodotto è realizzato in fibre riciclate al 100%

Stile sportivo reinventato per l'uso quotidiano. Questa track jacket è realizzata in tessuto di taffetà idrorepellente, con fodera in mesh e rifinita con profili in tessuto modellati nel nostro iconico design Windrunner. È molto ampia sul corpo per un fit moderno.


  • Colore mostrato in foto: Light Bone
  • Stile: IF1288-072
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Air

30% di sconto

Stile sportivo reinventato per l'uso quotidiano. Questa track jacket è realizzata in tessuto di taffetà idrorepellente, con fodera in mesh e rifinita con profili in tessuto modellati nel nostro iconico design Windrunner. È molto ampia sul corpo per un fit moderno.

Dettagli prodotto

  • Zip a due vie
  • Tasche per le mani
  • Bordo e polsini elastici
  • Corpo: 100% nylon. Mesh: 100% poliestere.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Light Bone
  • Stile: IF1288-072
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Il nylon riciclato nei prodotti Nike proviene da una varietà di materiali, tra cui tappeti riciclati e reti da pesca usate. Il nylon viene pulito, ordinato e trasformato in fiocchi prima di essere sottoposto a processi di riciclaggio chimici o meccanici per creare nuovi filati in nylon riciclato.
    • Gli indumenti che utilizzano materiali in nylon riciclato riducono le emissioni di carbonio fino al 50% rispetto al nylon vergine.

Recensioni (1)

5 stelle

  • AlecS659872536

    Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.

Track jacker Nike Air Windrunner – Uomo

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