Track jacker Nike Air Windrunner – Uomo

AlecS659872536
Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.
Materiali riciclati
Questo prodotto è realizzato in fibre riciclate al 100%
Stile sportivo reinventato per l'uso quotidiano. Questa track jacket è realizzata in tessuto di taffetà idrorepellente, con fodera in mesh e rifinita con profili in tessuto modellati nel nostro iconico design Windrunner. È molto ampia sul corpo per un fit moderno.
Nike Air
Stile sportivo reinventato per l'uso quotidiano. Questa track jacket è realizzata in tessuto di taffetà idrorepellente, con fodera in mesh e rifinita con profili in tessuto modellati nel nostro iconico design Windrunner. È molto ampia sul corpo per un fit moderno.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
5 stelle
AlecS659872536
Finally Nike is hitting the 90s look again. Great quality and style.
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