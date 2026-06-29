T-shirt Statement Chicago Bulls Courtside Jordan '85 NBA – Uomo

ZsoltL426822632
Alles ok! Super qualitat Passform ist genau
Ami i Bulls? Fallo sapere a tutti! Questa speciale t-shirt Statement con la sua grafica verniciata a spruzzo ti aiuta a rimanere fedele alla tua passione.
Chicago Bulls Courtside
Ami i Bulls? Fallo sapere a tutti! Questa speciale t-shirt Statement con la sua grafica verniciata a spruzzo ti aiuta a rimanere fedele alla tua passione.
Il cotone pesante si caratterizza per l'effetto cascante e strutturato.
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
4.5 stelle
ZsoltL426822632
Alles ok! Super qualitat Passform ist genau
Great T-shirt
Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d
Great T-shirt. Looks good, nice material and a good fit
Chicago Bulls Courtside