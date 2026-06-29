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T-shirt Statement Chicago Bulls Courtside Jordan '85 NBA – Uomo - Bianco

Chicago Bulls Courtside

T-shirt Statement Jordan '85 NBA – Uomo

29% di sconto
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Ami i Bulls? Fallo sapere a tutti! Questa speciale t-shirt Statement con la sua grafica verniciata a spruzzo ti aiuta a rimanere fedele alla tua passione.


  • Colore mostrato in foto: Bianco
  • Stile: IF4523-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Chicago Bulls Courtside

29% di sconto

Ami i Bulls? Fallo sapere a tutti! Questa speciale t-shirt Statement con la sua grafica verniciata a spruzzo ti aiuta a rimanere fedele alla tua passione.

Vantaggi

Il cotone pesante si caratterizza per l'effetto cascante e strutturato.

Dettagli prodotto

  • Scollo a costine
  • 100% cotone
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco
  • Stile: IF4523-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (2)

4.5 stelle

  • ZsoltL426822632

    Alles ok! Super qualitat Passform ist genau

  • Great T-shirt

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Great T-shirt. Looks good, nice material and a good fit

T-shirt Statement Chicago Bulls Courtside Jordan '85 NBA – Uomo

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