T-shirt Nike Club Rules

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Nike Club Rules
T-shirt
CHF 52
Il cotone pesante di questa t-shirt Club Rules mantiene la forma e crea una silhouette strutturata. Il loose fit è ampio sul corpo.
- Colore mostrato in foto: Summit White
- Stile: IU4465-121
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Club Rules
CHF 52
Il cotone pesante di questa t-shirt Club Rules mantiene la forma e crea una silhouette strutturata. Il loose fit è ampio sul corpo.
Dettagli prodotto
- Scollo a costine
- 100% cotone
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Summit White
- Stile: IU4465-121
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 183 cm; taglia indossata: M
- Articolo indossato da Braylan Shelby, defensive end, football americano universitario.
- Shelby è alto 196 cm e indossa la taglia 2XL.
- Fit ampio: ampio e confortevole
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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Nike Club Rules
CHF 52
Ulteriori informazioni
- Articolo indossato da Braylan Shelby, defensive end, football americano universitario.
- Shelby è alto 196 cm e indossa la taglia 2XL.