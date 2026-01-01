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T-shirt Inghilterra Nike Football – Ragazzo/a - Work Blue

Inghilterra

T-shirt Nike Football – Ragazzo/a

CHF 30
Work Blue
Ossidiana

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Mostra tutta la tua passione per la squadra con questa t-shirt Inghilterra in morbido cotone.


  • Colore mostrato in foto: Work Blue
  • Stile: IQ2187-486
  • Paese/regione di origine: Italia, Pakistan

Inghilterra

CHF 30

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Dettagli prodotto

  • 100% cotone
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Work Blue
  • Stile: IQ2187-486
  • Paese/regione di origine: Italia, Pakistan

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