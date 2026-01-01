T-shirt da tennis NikeCourt Dri-FIT Carlos Alcaraz – Uomo

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Carlos Alcaraz
T-shirt da tennis NikeCourt Dri-FIT – Uomo
CHF 45
Mostra la tua passione per Carlos Alcaraz mentre partecipa al torneo più atteso di New York. Dotata di tecnologia traspirante, questa t-shirt mantiene la pelle asciutta in campo e nel tempo libero.
- Colore mostrato in foto: Burgundy Ash
- Stile: IM6121-647
- Paese/regione di origine: Vietnam
Carlos Alcaraz
CHF 45
Mostra la tua passione per Carlos Alcaraz mentre partecipa al torneo più atteso di New York. Dotata di tecnologia traspirante, questa t-shirt mantiene la pelle asciutta in campo e nel tempo libero.
Vantaggi
- La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
- I dettagli ispirati al basket rendono omaggio alla ricca tradizione cestistica della città.
- Misto cotone morbido e spazzolato.
Dettagli prodotto
- 57% cotone/43% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Burgundy Ash
- Stile: IM6121-647
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 188 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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