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T-shirt da tennis NikeCourt Dri-FIT Carlos Alcaraz – Uomo - Burgundy Ash

Carlos Alcaraz

T-shirt da tennis NikeCourt Dri-FIT – Uomo

CHF 45
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Mostra la tua passione per Carlos Alcaraz mentre partecipa al torneo più atteso di New York. Dotata di tecnologia traspirante, questa t-shirt mantiene la pelle asciutta in campo e nel tempo libero.


  • Colore mostrato in foto: Burgundy Ash
  • Stile: IM6121-647
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Carlos Alcaraz

CHF 45

Mostra la tua passione per Carlos Alcaraz mentre partecipa al torneo più atteso di New York. Dotata di tecnologia traspirante, questa t-shirt mantiene la pelle asciutta in campo e nel tempo libero.

Vantaggi

  • La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.
  • I dettagli ispirati al basket rendono omaggio alla ricca tradizione cestistica della città.
  • Misto cotone morbido e spazzolato.

Dettagli prodotto

  • 57% cotone/43% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Burgundy Ash
  • Stile: IM6121-647
  • Paese/regione di origine: Vietnam

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Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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