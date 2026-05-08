 
immagine 1 di 2
Valutazione alta
T-shirt Chicago Bulls Essential Nike NBA – Uomo - University Red

Chicago Bulls Essential

T-shirt Nike NBA – Uomo

23% di sconto
University Red
Nero
Seleziona la taglia/misuraGuida alle taglie e alle misure

Il giorno della partita hai già abbastanza di cui preoccuparti: semplifica almeno la scelta dell'outfit. Preparati per la stagione con questa classica t-shirt dei Chicago Bulls.


  • Colore mostrato in foto: University Red
  • Stile: FJ0231-657
  • Paese/regione di origine: Messico

Chicago Bulls Essential

23% di sconto

Il giorno della partita hai già abbastanza di cui preoccuparti: semplifica almeno la scelta dell'outfit. Preparati per la stagione con questa classica t-shirt dei Chicago Bulls.

Dettagli prodotto

  • 50-100% cotone/0-50% poliestere
  • Le percentuali dei materiali possono variare. Controlla l'etichetta per conoscere la composizione effettiva.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: University Red
  • Stile: FJ0231-657
  • Paese/regione di origine: Messico

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Recensioni (14)

4.3 stelle

  • Great Bulls T-shirt

    Ashley8601f899b1e84078a65be3ead4db6e5d

    Nice T-shirt. Good fit, lovely material and has the iconic Chicago Bulls logo

  • Great product

    SUPERSTAR

    [This review was collected as part of a promotion.] Great quality and price. It’s back to regular retail now

    Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
    #productsprovidedbynike

  • Nice Fit

    jstefan

    [This review was collected as part of a promotion.] This shirt has a nice fit and is made of decent material. Purchased this as a gift.

    Articolo ricevuto gratuitamente o recensito nell'ambito della partecipazione a un sorteggio o concorso a premi o in cambio di uno sconto.
    #productsprovidedbynike

T-shirt Chicago Bulls Essential Nike NBA – Uomo

Chicago Bulls Essential

23% di sconto

Completa il look