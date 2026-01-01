T-shirt Brasile Nike Football – Ragazzo/a

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Brasile
T-shirt Nike Football – Ragazzo/a
CHF 32
Mostra la tua passione per il Brasile con questa t-shirt in morbido cotone di peso medio.
- Colore mostrato in foto: Geode Teal
- Stile: IH2258-381
- Paese/regione di origine: Vietnam
Brasile
CHF 32
Mostra la tua passione per il Brasile con questa t-shirt in morbido cotone di peso medio.
Dettagli prodotto
- 100% cotone
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Geode Teal
- Stile: IH2258-381
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 154 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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