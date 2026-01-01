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T-shirt Brasile Nike Football – Ragazzo/a - Geode Teal

Brasile

T-shirt Nike Football – Ragazzo/a

CHF 32
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Mostra la tua passione per il Brasile con questa t-shirt in morbido cotone di peso medio.


  • Colore mostrato in foto: Geode Teal
  • Stile: IH2258-381
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Brasile

CHF 32

Mostra la tua passione per il Brasile con questa t-shirt in morbido cotone di peso medio.

Dettagli prodotto

  • 100% cotone
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Geode Teal
  • Stile: IH2258-381
  • Paese/regione di origine: Vietnam

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