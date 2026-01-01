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Shorts in tessuto Nike Challenger – Ragazzo - Smoke Grey/Nero

Materiali riciclati

Nike Challenger

Shorts in tessuto – Ragazzo

CHF 35
Smoke Grey/Nero
Psychic Blue/Antracite

Sei sempre pronto per una sfida, ecco perché scegli gli articoli giusti. La tecnologia Dri-FIT, insieme agli inserti laterali in mesh, allontana il sudore e mantiene la pelle fresca quando il gioco entra nel vivo. Inoltre, la tasca aperta presente sul retro ti consente di riporre lo smartphone affinché sia sempre a portata di mano, ma senza intralciare i tuoi movimenti.


  • Colore mostrato in foto: Smoke Grey/Nero
  • Stile: IV6162-084
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Challenger

CHF 35

Sei sempre pronto per una sfida, ecco perché scegli gli articoli giusti. La tecnologia Dri-FIT, insieme agli inserti laterali in mesh, allontana il sudore e mantiene la pelle fresca quando il gioco entra nel vivo. Inoltre, la tasca aperta presente sul retro ti consente di riporre lo smartphone affinché sia sempre a portata di mano, ma senza intralciare i tuoi movimenti.

Vantaggi

  • Il tessuto leggero allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta nel massimo comfort.
  • Grazie alla pratica coulisse, per stringere la fascia elastica in vita basta un attimo.
  • La tasca aperta presente sul retro ti consente di tenere a portata di mano il telefono, ma senza occupare spazio prezioso durante il gioco.
  • Gli inserti laterali in mesh mantengono la giusta freschezza quando la partita entra nel vivo.

Dettagli prodotto

  • Dettagli dal design rifrangente
  • Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Smoke Grey/Nero
  • Stile: IV6162-084
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

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