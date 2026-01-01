Shorts in tessuto Nike Challenger – Ragazzo

Sei sempre pronto per una sfida, ecco perché scegli gli articoli giusti. La tecnologia Dri-FIT, insieme agli inserti laterali in mesh, allontana il sudore e mantiene la pelle fresca quando il gioco entra nel vivo. Inoltre, la tasca aperta presente sul retro ti consente di riporre lo smartphone affinché sia sempre a portata di mano, ma senza intralciare i tuoi movimenti.

Colore mostrato in foto: Smoke Grey/Nero

Stile: IV6162-084

Paese/regione di origine: Vietnam