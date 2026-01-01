Shorts in tessuto Nike Challenger – Ragazzo

Materiali riciclati
Nike Challenger
Shorts in tessuto – Ragazzo
Sei sempre pronto per una sfida, ecco perché scegli gli articoli giusti. La tecnologia Dri-FIT, insieme agli inserti laterali in mesh, allontana il sudore e mantiene la pelle fresca quando il gioco entra nel vivo. Inoltre, la tasca aperta presente sul retro ti consente di riporre lo smartphone affinché sia sempre a portata di mano, ma senza intralciare i tuoi movimenti.
- Colore mostrato in foto: Smoke Grey/Nero
- Stile: IV6162-084
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Challenger
Sei sempre pronto per una sfida, ecco perché scegli gli articoli giusti. La tecnologia Dri-FIT, insieme agli inserti laterali in mesh, allontana il sudore e mantiene la pelle fresca quando il gioco entra nel vivo. Inoltre, la tasca aperta presente sul retro ti consente di riporre lo smartphone affinché sia sempre a portata di mano, ma senza intralciare i tuoi movimenti.
Vantaggi
- Il tessuto leggero allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta nel massimo comfort.
- Grazie alla pratica coulisse, per stringere la fascia elastica in vita basta un attimo.
- La tasca aperta presente sul retro ti consente di tenere a portata di mano il telefono, ma senza occupare spazio prezioso durante il gioco.
- Gli inserti laterali in mesh mantengono la giusta freschezza quando la partita entra nel vivo.
Dettagli prodotto
- Dettagli dal design rifrangente
- Il prodotto non è inteso come dispositivo di protezione individuale (DPI)
- 100% poliestere
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Smoke Grey/Nero
- Stile: IV6162-084
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 142 cm; taglia indossata: S
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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