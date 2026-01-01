Shorts Flow in French Terry Nike Club – Uomo

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Nike Club
Shorts Flow in French Terry – Uomo
CHF 57
Se stai cercando un modello classico, unisciti al Club. Questi shorts nel confortevole tessuto French Terry ti consentono di seguire il flusso.
- Colore mostrato in foto: Fir/Phantom
- Stile: IQ7658-323
- Paese/regione di origine: Vietnam
Nike Club
CHF 57
Se stai cercando un modello classico, unisciti al Club. Questi shorts nel confortevole tessuto French Terry ti consentono di seguire il flusso.
Vantaggi
- Il tessuto French Terry di peso medio è naturalmente traspirante e morbido all'interno.
- Lo standard fit è confortevole sul retro e sulle cosce.
- Interno gamba progettato per arrivare sopra il ginocchio.
Dettagli prodotto
- Logo Nike Futura ricamato sulla tasca posteriore
- Tasche per le mani
- Tasca posteriore con chiusura a pressione
- Elastico e coulisse in vita
- Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Tasca laterale lato nocche: 100% cotone. Tasca posteriore: 100% cotone.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Fir/Phantom
- Stile: IQ7658-323
- Paese/regione di origine: Vietnam
Taglia/misura e fit
- Altezza: 185 cm; taglia indossata: M
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
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