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Shorts Flow in French Terry Nike Club – Uomo - Fir/Phantom

Nike Club

Shorts Flow in French Terry – Uomo

CHF 57
Fir/Phantom
Nero/Phantom
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Se stai cercando un modello classico, unisciti al Club. Questi shorts nel confortevole tessuto French Terry ti consentono di seguire il flusso.


  • Colore mostrato in foto: Fir/Phantom
  • Stile: IQ7658-323
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Nike Club

CHF 57

Se stai cercando un modello classico, unisciti al Club. Questi shorts nel confortevole tessuto French Terry ti consentono di seguire il flusso.

Vantaggi

  • Il tessuto French Terry di peso medio è naturalmente traspirante e morbido all'interno.
  • Lo standard fit è confortevole sul retro e sulle cosce.
  • Interno gamba progettato per arrivare sopra il ginocchio.

Dettagli prodotto

  • Logo Nike Futura ricamato sulla tasca posteriore
  • Tasche per le mani
  • Tasca posteriore con chiusura a pressione
  • Elastico e coulisse in vita
  • Corpo: 80% cotone/20% poliestere. Tasca laterale lato nocche: 100% cotone. Tasca posteriore: 100% cotone.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Fir/Phantom
  • Stile: IQ7658-323
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

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