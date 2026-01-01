Shorts Dallas Mavericks Swingman Nike NBA - Uomo

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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Gli shorts Dallas Mavericks Swingman Nike NBA sono ispirati agli shorts NBA ufficiali.Realizzati in tessuto traspirante, sfoggiano dettagli di design che rispecchiano il look indossato in campo dalla tua squadra del cuore.Le tasche laterali sono ideali per riporre facilmente i tuoi oggetti indispensabili.Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.