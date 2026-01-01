Shorts da running con slip foderati 8 cm Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Donna

Guida alle taglie e alle misure

Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Pensati per offrire prestazioni eccezionali, questi shorts AeroSwift leggeri con zone traspiranti sono realizzati con un tessuto fresco, che allontana il sudore e mantiene la pelle asciutta. Abbiamo aggiornato gli spacchetti sull'orlo per aumentare la copertura pur offrendo libertà nelle falcate più lunghe.