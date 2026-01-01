Shorts da running con slip foderati 8 cm Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Donna

Materiali riciclati
Nike AeroSwift
Shorts da running con slip foderati 8 cm Dri-FIT ADV – Donna
Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.
Pensati per offrire prestazioni eccezionali, questi shorts AeroSwift leggeri con zone traspiranti sono realizzati con un tessuto fresco, che allontana il sudore e mantiene la pelle asciutta. Abbiamo aggiornato gli spacchetti sull'orlo per aumentare la copertura pur offrendo libertà nelle falcate più lunghe.
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco/Bianco
- Stile: IF1421-010
- Paese/regione di origine: Cambogia
Nike AeroSwift
Pensati per offrire prestazioni eccezionali, questi shorts AeroSwift leggeri con zone traspiranti sono realizzati con un tessuto fresco, che allontana il sudore e mantiene la pelle asciutta. Abbiamo aggiornato gli spacchetti sull'orlo per aumentare la copertura pur offrendo libertà nelle falcate più lunghe.
Massima freschezza
Nike Dri-FIT ADV perfeziona la nostra tecnologia traspirante per offrire una freschezza totale e zone di traspirabilità che mantengono la pelle asciutta. Le sezioni traforate e il mesh sul girovita migliorano la traspirabilità.
Spazio per le lunghe distanze
Le due tasche aperte permettono di riporre piccoli oggetti come auricolari o snack energetici, mentre la tasca posteriore con zip è adatta alla maggior parte dei telefoni.
Dettagli prodotto
- Logo Swoosh
- Elastico in vita con coulisse interna
- Corpo: 100% poliestere. Girovita: 89% poliestere/11% spandex. Slip: 86% poliestere/14% spandex.
- Lavabile in lavatrice
- Prodotto importato
- Colore mostrato in foto: Nero/Bianco/Bianco
- Stile: IF1421-010
- Paese/regione di origine: Cambogia
Taglia/misura e fit
- Altezza: 170 cm; taglia indossata: S
- Standard fit: casual e tradizionale
- Guida alle taglie e alle misure
Spedizione e resi
Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.
Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.
Realizzazione
- Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
- Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.
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