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Shorts da running a vita media con slip foderati 8 cm Dri-FIT ADV Nike AeroSwift – Donna - Off White/Bianco/Nero

Materiali riciclati

Nike AeroSwift

Shorts da running a vita media con slip foderati 8 cm Dri-FIT ADV – Donna

CHF 94.95
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclate per almeno il 75%.

Progettati pensando alla prossima vittoria, questi shorts aiutano a mantenere la pelle asciutta con il giusto comfort mentre tagli il traguardo. In più, sono traspiranti e arricchiti da una stampa ispirata al bagliore di un trofeo di diamanti.


  • Colore mostrato in foto: Off White/Bianco/Nero
  • Stile: IF1425-101
  • Paese/regione di origine: Cambogia

Nike AeroSwift

CHF 94.95

Progettati pensando alla prossima vittoria, questi shorts aiutano a mantenere la pelle asciutta con il giusto comfort mentre tagli il traguardo. In più, sono traspiranti e arricchiti da una stampa ispirata al bagliore di un trofeo di diamanti.

Vantaggi

  • Nike Dri-FIT ADV perfeziona la nostra tecnologia traspirante per offrire una freschezza totale e zone di traspirabilità che mantengono la pelle asciutta.
  • La tasca posteriore con zip è adatta alla maggior parte dei telefoni, mentre le tasche aperte ai lati permettono di riporre barrette energetiche o piccoli oggetti.
  • Il tessuto leggero presenta sezioni traforate per favorire la traspirabilità.
  • L'elastico in vita in mesh con coulisse interna offre un fit stabile.
  • Gli spacchetti aggiornati sul bordo offrono una maggiore copertura senza sacrificare la libertà di movimento.

Dettagli prodotto

  • Logo Swoosh
  • Corpo: 100% poliestere. Girovita: 89% poliestere/11% spandex. Slip: 86% poliestere/14% spandex.
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Off White/Bianco/Nero
  • Stile: IF1425-101
  • Paese/regione di origine: Cambogia

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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