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Shorts da calcio replica Nike ACG Dri-FIT Inter 2026 Stadium SE – Uomo - Nero/Safety Orange

Materiali riciclati

Inter 2026 Stadium SE

Shorts da calcio replica Nike ACG Dri-FIT – Uomo

CHF 57
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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Per la prima volta in assoluto, ACG porta l'Inter fuori dal campo e sulle Alpi. Ispirati al forte legame tra chi vive a Milano e le attività outdoor, questi shorts replica ti consentono di rappresentare la tua squadra a qualsiasi altitudine. Se sali molto in alto, però, non indossare solo gli shorts.


  • Colore mostrato in foto: Nero/Safety Orange
  • Stile: IB3151-010
  • Paese/regione di origine: Georgia

Inter 2026 Stadium SE

CHF 57

Per la prima volta in assoluto, ACG porta l'Inter fuori dal campo e sulle Alpi. Ispirati al forte legame tra chi vive a Milano e le attività outdoor, questi shorts replica ti consentono di rappresentare la tua squadra a qualsiasi altitudine. Se sali molto in alto, però, non indossare solo gli shorts.

Ispirata ai professionisti

La nostra collezione Stadium replica i dettagli del design originale con una tecnologia traspirante, per un look da partita ispirato alla tua squadra del cuore.

Pelle asciutta

La tecnologia Nike Dri-FIT allontana il sudore per favorirne una rapida evaporazione e mantenere la pelle asciutta per un comfort ideale.

Dettagli prodotto

  • Design replica
  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Nero/Safety Orange
  • Stile: IB3151-010
  • Paese/regione di origine: Georgia

Taglia/misura e fit

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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