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Shorts da calcio Nike Dri-FIT Erling Haaland Academy – Ragazzo/a - Bianco/Bianco/Hot Punch/Hot Punch

Materiali riciclati

Erling Haaland Academy

Shorts da calcio Nike Dri-FIT – Ragazzo/a

23% di sconto
Bianco/Bianco/Hot Punch/Hot Punch
Green Strike/Phantom/Ossidiana/Phantom
Ossidiana/Bianco/Green Strike/Green Strike

Articolo esaurito:

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Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%.

Con una grafica ispirata all'effetto magnetico di Erling sul campo, questi shorts leggeri utilizzano la tecnologia traspirante e gli inserti in mesh per aiutarti a mantenere la freschezza mentre domini il campo.


  • Colore mostrato in foto: Bianco/Bianco/Hot Punch/Hot Punch
  • Stile: IF2812-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Erling Haaland Academy

23% di sconto

Con una grafica ispirata all'effetto magnetico di Erling sul campo, questi shorts leggeri utilizzano la tecnologia traspirante e gli inserti in mesh per aiutarti a mantenere la freschezza mentre domini il campo.

Dettagli prodotto

  • 100% poliestere
  • Lavabile in lavatrice
  • Prodotto importato
  • Colore mostrato in foto: Bianco/Bianco/Hot Punch/Hot Punch
  • Stile: IF2812-100
  • Paese/regione di origine: Vietnam

Taglia/misura e fit

    • Altezza della modella: 132 cm; taglia indossata: M
    • Altezza del modello: 150 cm; taglia indossata: M
    • Standard fit: casual e tradizionale
  • Guida alle taglie e alle misure

Spedizione e resi

Costi di spedizione standard: 10 CHF per ordini sotto i 140 CHF per chi non è Member Nike e sotto i 70 CHF per i Member Nike.

Resi gratuiti entro 30 giorni, sono previste limitazioni.

Realizzazione

    • Per i prodotti Nike in poliestere riciclato vengono utilizzate bottiglie di plastica riciclate, che vengono pulite, triturate e convertite in pellet. A loro volta, i pellet vengono trasformati in nuovi filati di alta qualità per creare i nostri prodotti, offrendo prestazioni eccezionali con un impatto ambientale ridotto.
    • Oltre a diminuire gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio del 30% circa rispetto al poliestere vergine. Nike salva ogni anno una media di 1 miliardo di bottiglie di plastica da discariche e corsi d'acqua.

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